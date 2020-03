Il y a une nouvelle arme exotique brillante pour mettre la main sur Destiny 2, mais vous devrez aider Zavala si vous voulez la gagner.

Les joueurs de Destiny se souviendront de la Fusil exotique Fourth Horseman et l’itération de Destiny 2 est tout aussi étrange. Il est livré avec le Thunderer avantage, où sa cadence de tir est augmentée de manière significative et se déclenchera à pleine vitesse. Cela va bien avec son autre avantage, Bordée, où chaque tir successif fait plus de dégâts et a une plus grande propagation, ce qui en fait une bête mortelle.

La maniabilité et le recul ne sont pas les meilleurs, mais dans la bonne situation – le PvP de près, par exemple – cela dévastera vos ennemis. Il y a aussi un catalyseur à débloquer qui améliorera ses statistiques. Donc, avec tout cela à l’esprit, voyons comment obtenir le quatrième cavalier.

Destiny 2: Saison des Dignes – Comment obtenir le fusil de chasse exotique du quatrième cavalier

Pour commencer, rendez visite à Zavala sur la tour et reprenez la quête Dans Rides a Pale Horse. Il vous indiquera la direction de son bureau, alors sautez au niveau sous lequel il se tient habituellement que vous pouvez voir lorsque vous vous retournez sur votre gauche. Vous descendez deux autres niveaux pour trouver son bureau, puis descendez les escaliers à votre droite. Au bas des escaliers, retournez-vous et vous verrez un petit évent que vous pourrez traverser. Suivez le chemin autour et sautez les boîtes sur les étagères lorsque vous atteignez la pièce à la fin.

C’est un peu similaire à la quête de Banshee où vous avez dû sauter à travers des trous dans le plafond pour trouver l’arc Breathe du Léviathan. Si vous ne voyez pas de chemin clair, regardez vers le haut ou vers le bas pour voir s’il y a un espace que vous pouvez franchir.

Finalement, vous tomberez dans une pièce où vous trouverez un caisse d’arme vide. Parlez à nouveau avec Zavala pour obtenir le Plomb frais étape, où vous devrez vous rendre sur Mars pour discuter avec Ana Bray. Elle vous donnera la quête On the Hunt, où vous devrez collecter des informations en battant Cabal ou en participant à des événements publics sur Mars. Participer à des événements publics héroïques semble être la voie à suivre, ce qui vous permet de progresser d’environ 20% à la fois.

Une fois que la barre de progression atteint 100%, parlez à nouveau à Ana et la quête sera mise à jour en Dans l’ombre, où vous devrez vaincre les Psions et piller les coffres de la Cabale. Les coffres rouges sur Mars sont généralement des coffres de la Cabale, alors allez-y et ouvrez-les pour 20% de progrès. Ensuite, retournez à la Tour et parlez à Benoît 99-40 pour obtenir le Sale boulot étape de quête, où vous devrez vaincre des combattants, terminer des événements publics et des patrouilles pour résoudre un chiffrement. Pour la dernière étape, Perdu et trouvé, vous devrez effacer le Secteur perdu légendaire La carrière.

Dirigez-vous vers le Seraph Bunker dans l’EDZ pour commencer. Videz le bunker et vous aurez accès à la carrière. S’il n’apparaît pas, c’est parce que le Les secteurs perdus légendaires sont en rotation, vous devrez donc peut-être essayer plus tard dans la journée ou un autre jour pour y accéder. Une fois que vous avez terminé The Quarry, vous obtiendrez le quatrième cavalier de la poitrine à la fin.

Si vous êtes nouveau dans Destiny 2, vous pouvez consulter notre guide Réprouvé ici ainsi que la façon de trouver les secteurs perdus et les codes de cache.