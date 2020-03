Destiny 2: Saison des Dignes – Guide de la tour Seraph – Comment terminer “Into the Mindlab”

La saison des dignes est enfin là et il y a une nouvelle activité PvE à laquelle se lancer dans Destiny 2.

Dans la saison des dignes, vous devrez rétablir les connexions avec Raspoutine pour renforcer les défenses de la dernière ville. Pour ce faire, vous devrez compléter le Tour Séraphin PvE des activités qui fonctionneront de la même manière que les activités Obélisque dans Season of Dawn, Escalation Protocol et les événements PvE Black Armory que nous avons vus dans le passé.

Vous devrez toucher le sol à des endroits spécifiques autour du système solaire pour aider à renforcer le réseau de défense orbitale de Rasputin contre l’offensive cabale et leur super-arme: le Tout-Puissant.

Plus tard dans la saison, vous pourrez accéder à Seraph Bunkers, qui sont des secteurs perdus légendaires. Vous pourrez gagner des armes et armures légendaires basées sur les adeptes de Rasputin, The Guardians of the Warmind, des deux activités, alors voyons comment démarrer avec Seraph Towers.

Destiny 2: Saison des dignes – Guide PvE de la tour Seraph

La première tour Seraph est dans l’EDZ, mais il y a du travail à faire à l’avance. Pour commencer, parlez à Zavala à La Tour pour récupérer la quête Raising Our Defenses.

Ensuite, rendez-vous sur Mars pour parler à Ana Bray au Braytech Futurescape. Pour rencontrer Rasputin, vous devez collecter la lumière en utilisant vos supers sur Mars. Collectez 20 Orbes de Lumière générés par d’autres joueurs, tout en en générant 8 pour avancer.

Spam votre Super dans les événements publics pour les résultats les plus rapides.

Destiny 2 dans le Mindlab

Une fois réunis, retournez au Braytech Futurescape pour commencer l’activité «Into the Mindlab» près d’Ana Bray.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Suivez le marqueur de quête et tirez (ou passez devant) la Cabale qui se dresse sur votre chemin. Interface avec Rasputin et il vous donnera l’artefact de cette saison: Warmind Khanjali.

Rendez-vous maintenant à l’EDZ, où Raspoutine vous montrera le premier bunker Seraph dans The Sludge. Après avoir terminé un événement public à Winding Cove, vous aurez suffisamment alimenté le Bunker pour atteindre sa pleine puissance. Battez les ennemis à l’intérieur et vous aurez un accès complet.

Revenez ensuite à Rasputin et survolez les mises à niveau du bunker EDZ. Ensuite, acquérez «Valkyrie Spawner Tier 1» et parlez à nouveau à Raspoutine pour terminer la quête.

Le but de cette saison est d’armer le Warmind et nous avons eu notre premier aperçu de robots assez sympas qui vous aideront sans aucun doute sur votre chemin vers la victoire.

Si vous débutez avec Shadowkeep, consultez nos pages sur la façon d’obtenir les armes rituelles de la saison de l’aube, comment trouver le donjon de la fosse de l’hérésie, le nettoyage de l’essence de Nightmare et comment obtenir des fragments fantastiques, des noyaux et accéder aux chasses de cauchemar .

Pour les nouveaux gardiens, vous pouvez consulter notre guide des Réprouvés ici ainsi que comment trouver les secteurs perdus et les codes de cache.