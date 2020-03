Destiny 2: Saison des Dignes – Guide des artefacts Warmind Khanjali

La saison des dignes ne fait que commencer et il y a un tout nouvel artefact – le Warmind Khanjali – pour vous aider à augmenter vos niveaux de puissance au-delà du plafond.

Chaque saison dans Destiny 2, il y a un nouvel artefact qui augmentera vos capacités, améliorera vos armes et augmentera votre niveau de puissance. Dans Season of the Worthy, vous avez l’artefact Warmind Khanjali. Il fonctionne de manière similaire aux artefacts précédents et il existe de nouveaux mods saisonniers à maîtriser. Il y a cinq niveaux de mods à débloquer, chacun avec des capacités uniques.

Il semble que les armes de poing, les fusils automatiques, les mitraillettes et les canons à main soient les plus appréciés cette fois-ci, avec des mods de niveau 1 disponibles pour chacun de ces types d’armes.

Ces mods sont votre meilleur pari contre les puissants champions Barrier, Unstoppable et Overload qui apparaissent lors d’activités de haut niveau dans Destiny 2.

En ce qui concerne les armes lourdes, les épées attirent au moins un peu d’attention dans le département des mods – malgré leur nerf récent – avec des perturbations provoquant des capacités et une protection contre les dégâts de sources proches de vous.

Enfin, les classes Arc et Solar reçoivent de nouveaux mods avec lesquels jouer.

Vous pouvez voir tous les mods Warmind Khanjali par vous-même dans le tableau ci-dessous.

Destiny 2 Saison de l’artefact digne – Warmind Khanjali

Pour mettre la main sur le Warmind Khanjali, vous devez terminer la quête «Into the Mindlab». Pour ce faire, déverrouillez le premier bunker de séraphins dans la zone EDZ. Parlez à Zavala dans la tour pour commencer.

Nom du mod: Coût du mod: Description du mod:

Niveau 1:

Anti-barrière SMG0Grants perce le bouclier contre les champions de la barrière

Anti-Barrier Sidearm0Grants bouclier-piercing contre Barrier Champions

Rounds de surcharge (carabine automatique, mitraillette) 0 Un tir ininterrompu perturbe les champions de surcharge

Unstoppable Hand Cannon0ADS charge une balle explosive qui titube Unstoppable Champions

Rounds de surcharge (arme de poing, canon à main) 0 Les coups consécutifs provoquent une perturbation contre les champions de surcharge

Niveau 2:

Fusil automatique sans tache amélioré Aim1 Réduit considérablement le tressaillement du tir entrant tout en visant un AR

Ciblage amélioré des projectiles à dispersion (AR, mitrailleuses, SMG, fusils à impulsion, armes de poing, fusils à fusion) 3Améliore l’acquisition, la précision et la vitesse ADS de la cible pour les types d’armes répertoriés

Chargeur de fusil automatique amélioré1 Augmente considérablement la vitesse de rechargement

Chargeur amélioré pour armes légères (canons à main, armes de poing, mitraillettes, arcs) 3G Augmente considérablement la vitesse de rechargement des types d’armes répertoriés

Les épées 1 améliorées de Sword Scavenger obtiennent des réserves de bonus plus importantes lorsque vous ramassez des munitions

Niveau 3:

Flourising Blade1: vaincre des ennemis avec des épées a une chance de récompenser une grande cache de Glimmer

Gladius1 éclaté1 La défaite des centurions de la cabale accorde des matériaux à l’armurier

Alors que Ye May1Defeating Fallen Capitains accorde des matériaux de destination

Tir prisé 1: vaincre des ennemis avec un canon à main ou une arme de poing donne une petite lueur

Prise automatique 1: vaincre les ennemis avec un AR ou un SMG confère une petite quantité de lueur

Niveau 4:

Interruption des coups d’épée consécutifs à Blade0 perturbe les champions de surcharge

Surge Detonators2Arc Grenades perturbe les champions de surcharge

Hammer of the Warmind4: vaincre un ennemi avec une arme du septième séraphin a une chance de faire tomber une cellule de Warmind, sa destruction provoque une explosion qui perturbe et titube

Inferno Whip 1Les capacités de mêlée solaire stupéfient les champions imparables

Flare-up3Récupérez immédiatement votre charge de mêlée lorsque vous échelonnez un champion imparable

Niveau 5:

Garde passive 6 Lorsque vous maniez une épée, subissez moins de dégâts des ennemis proches de vous

Âme du feu Praxique6Activer les capacités de la classe Solaire confère un écran supérieur mais augmente le temps de recharge de votre capacité de classe

Afflux du tyran6 Les dégâts infligés par les techniques de mêlée à l’arc, de super ou de grenade font apparaître une cellule de Warmind

Thunder Coil6Grants bonus de dégâts pour toutes les capacités d’arc de mêlée et remboursements Super énergie sur les coups finaux de finition

La foudre frappe deux fois7Après avoir lancé une grenade à arc, vous bénéficiez d’une recharge de grenade accrue pendant une courte période – Les coups finaux à l’arc prolongent la durée de cet avantage

Pour pouvoir déverrouiller un jeton de mod, vous devez acquérir un tas d’expérience grâce au jeu normal – y compris tout, du tir de méchants réguliers à la réalisation d’activités plus importantes et du PvP. Pour les joueurs qui n’ont pas atteint le niveau maximum, vous obtenez un petit coup de pouce à votre puissance globale lorsque vous montez d’un niveau.

Une caractéristique de qualité de vie du système d’artefacts est que ce pouvoir bonus s’applique à tous les gardiens de votre compte, vous n’avez donc pas à grinder les niveaux avec vos personnages Titan et Warlock. Non seulement cette puissance supplémentaire est utile pour accéder aux activités de haut niveau, mais elle permet également aux joueurs les plus bas de pousser leur butin plus près du maximum.