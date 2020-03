Destiny 2 se débarrasse des boîtes à butin

Par Sherif Saed,

Mardi 3 mars 2020 11:22 GMT

Bungie supprimera bientôt Bright Engrams presque entièrement de Destiny 2.

Les engrammes brillants sont Destiny 2Version des boîtes à butin. Ils sont principalement achetés avec de l’argent réel et contiennent un assortiment d’articles cosmétiques.

Ils sont dans le jeu depuis le début de l’histoire d’Eververse, mais Bungie travaille à les remplacer. Dans un article de blog, le directeur du jeu, Luke Smith, a déclaré que Bungie voulait que les joueurs sachent exactement ce qu’ils obtiennent lorsqu’ils décident de dépenser de l’argent dans Destiny.

«Nous voulons que les joueurs sachent ce que quelque chose coûte avant de l’acheter. Bright Engrams ne respecte pas ce principe, nous ne les vendrons donc plus sur la boutique Eververse », a expliqué Smith.

Bright Engrams ne disparaîtra pas entièrement, car il sera limité à la piste gratuite du Season Pass du jeu (Battle Pass). Ce changement aura lieu lors du lancement de Season of the Worthy – la saison 10 du jeu – qui débutera la semaine prochaine.

Nous ne savons toujours pas ce qui remplacera Bright Engrams dans le magasin, car ils font actuellement partie intégrante de la boucle Eververse. Il est possible que le magasin élargisse simplement sa section de bundles, ce qui pourrait être la manière la plus transparente recherchée par Bungie.

Ce n’est pas le seul changement que Season of the Worthy apportera à Destiny 2. La même saison réintroduira également Trials of Osiris.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.