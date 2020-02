Destiny 2: Season of the Worthy – Heure de début, modifications des sous-classes, armes et plus

Une nouvelle saison dans Destiny 2 approche à grands pas, alors regardons ce que nous savons sur Saison des dignes.

Season of the Worthy marque la 10e saison de Destiny 2 et à la suite de la réunion de la communauté pour collecter la fractale polarisée, Trials of Osiris revient enfin. Nous avons passé la dernière saison à aider Osiris à restaurer la chronologie et à ramener Saint-14 à la vie, et une récente bande-annonce suggère que nous verrons plus de Warmind, Rasputin, dans Season of the Worthy.

Il existe une théorie des fans qui suggère que nous revoyons les deux premiers DLC de Destiny 2 sur une chronologie alternative. Curse of Osiris était le premier DLC de Destiny 2, suivi de Warmind, c’est donc un pari décent que la saison 11 se concentrera sur la ville des rêves et nous espérons que la malédiction sera levée. Il y a aussi la mystérieuse pyramide et votre menaçant sosie de Shadowkeep à considérer, il sera donc intéressant de voir où se termine cette histoire.

Pour l’instant, jetons un œil à tout ce que nous savons sur Season of the Worthy.

Destiny 2: Saison des Dignes – Heure de début

La saison 10 commencera le 10 mars après la réinitialisation hebdomadaire. Il y aura probablement une période d’indisponibilité d’environ 16 heures GMT / 8 heures PT / 11 heures HE pour la mise à jour et elle sera mise en ligne vers 18 heures GMT / 10 heures PT / 13 heures HE.

Destiny 2: Saison des dignes – Changements de sous-classes

Warlock Melee

Si vous jouez en tant que démoniste, votre portée de mêlée sera augmentée d’un mètre pour atteindre 5,5 mètres. Bien que les dégâts soient légèrement inférieurs à ceux de la mêlée Titan et Hunter, la portée est beaucoup plus grande, ce qui signifie que vous pouvez gifler un Titan affaibli et remporter une victoire en PvP.

Titan Barricades

Titan Barricades les rend ridiculement OP lors des essais et plusieurs changements sont en cours pour l’équilibre la saison prochaine. Dans Season of the Worthy, il y aura quelques marqueurs aux barricades tout en augmentant sa santé à 600 HP. Ils subiront des dégâts supplémentaires des armes à munitions spéciales, des armes anti-barrière et de certaines armes lourdes non spécifiées. Vous pouvez vérifier quelles armes infligeront 30% de dégâts supplémentaires aux barricades ci-dessous afin que vous puissiez planifier en conséquence. Vous verrez également des numéros de dégâts jaunes lorsque vous frappez une barricade avec une contre-arme, vous saurez donc que vous infligez de gros dégâts.

Fusils de sniper

Lance-grenades

Fusils à fusion linéaire

Mitrailleuses

Fusils à trace

Armes anti-barrières

Les armes suivantes infligent désormais 60% de dégâts supplémentaires aux barricades:

Fusils de chasse

Fusils à fusion

Capacités uniques

Les Titans Charge à trois épaules l’angle de ciblage automatique a été réduit de 50% et la distance de fente a été ajustée à 5,5 mètres pour les fentes ciblées et non ciblées. Les chasseurs Couteau lesté le suivi a été considérablement réduit et il y aura une nouvelle technologie de suivi qui le rendra «plus fidèle à sa trajectoire de lancement initiale».

Pour les démonistes, le Supernova portable subit des changements importants. Il est également lié aux gantelets Exotic Hold Contraverse – ceux-ci feront également l’objet d’une révision à un moment donné. Vous pouvez consulter les modifications apportées à Handheld Supernova ci-dessous:

Augmentation du temps d’activation de 0,6 seconde

Temps de maintien réduit de 3,5 secondes à 2,5 secondes

Portée réduite de 20%

Écart horizontal des boulons resserré de 25%

L’explosion d’un boulon inflige désormais des dégâts

Rayon d’explosion des boulons réduit de 3 m à 2,5 m

D’autres éléments du chemin du marcheur du Vide du milieu sont améliorés, y compris le Nova Warp Super, qui a désormais une résistance aux dégâts accrue, une durée plus longue et un coût de clignotement réduit. Le haut Stormcaller, le bas Striker et le bas Arcstrider seront également ajustés pour les rapprocher du milieu du pack. Des chemins tels que Voidwalker bottom, Nightstalker bottom et Striker middle seront également améliorés la saison prochaine, et Hunter Tripmines vont être collants à nouveau.

Destiny 2: Saison des Dignes – Procès d’Osiris

Les essais sont de retour, bébé! Le mode PvP populaire de niveau puissance uniquement le week-end fait ses débuts dans Destiny 2 le 13 mars, mais il pourrait y avoir quelques problèmes autour de Power dans les premiers stades. L’artefact sera désactivé pendant les essais, car aucun plafond de puissance strict n’est imposé aux joueurs. Cela signifie que l’équilibre serait toujours penché en faveur de ceux qui ont le temps de moudre constamment, ce qui le rend déséquilibré pour les joueurs «réguliers».

Nous désactiverons l’artefact pour le PVP (Iron Banner & Trials) activé par l’alimentation jusqu’à ce que nous puissions mettre en œuvre une fonction Power Cap.

Ce plafond nous permettra de tisser ensemble Artifact et Power Pursuit tout en empêchant la croissance de puissance non liée en PVP.

– Luke Smith (@thislukesmith) 28 février 2020

Cela signifie également que des joueurs plus qualifiés pourraient être éliminés par des joueurs moins qualifiés en raison d’un avantage de pouvoir injuste, vous pouvez donc voir pourquoi la communauté est un peu agitée. Depuis, Bungie est revenu sur les affirmations selon lesquelles vous pouviez utiliser l’artefact, disant qu’il serait désactivé lors des essais et de la bannière de fer la saison prochaine.

Les fans de Destiny seront heureux de voir des cartes familières telles que Cauldron, Exodus Blue et Anomaly. Vous pourrez également obtenir l’armure Trials d’origine de Destiny, et nous pourrions voir une refonte d’armes comme Le joyau d’Osiris. Si vous parvenez à devenir impeccable en remportant sept matchs consécutifs, vous gagnerez une armure impeccable pour la semaine qui sera instantanément reconnaissable et tout le monde dans la tour saura à quel point vous êtes puissant et cool.

Destiny 2: Season of the Worthy – Nouveaux artefacts, finisseurs et plus

Comme d’habitude avec une nouvelle saison de Destiny 2, il y aura un tout nouvel artefact pour augmenter vos capacités et votre niveau de puissance, aux côtés de nouveaux emotes et finisseurs. Il y aura également quelques quêtes exotiques à découvrir, et nous espérons pouvoir mettre la main sur le Pointe du cerf cette saison.

Il y aura également moins de contenu saisonnier fixe dans Season of the Worthy. Dans un récent post, Luke Smith a déclaré qu’il espérait garder les quêtes comme Save A Legend actives au cours de la saison en cours et au-delà afin que les joueurs puissent reprendre les quêtes qu’ils avaient manquées ou n’avaient pas le temps de jouer. En bref, Bungie veut que vous crunchiez moins et que vous jouiez plus à Destiny 2.

En ce qui concerne le reste de l’année 3, Bungie a de nobles aspirations. Les armes atteindront un niveau de puissance maximum, vous ne pourrez donc pas continuer à utiliser votre arme réprouvée préférée pour toujours. Les armes légendaires seront modifiées en premier, avec une mise à jour pour Exotics à venir plus tard dans l’année. La «durée de vie» d’une vie d’arme durera environ neuf à 15 mois avant de devenir obsolète, même si elle va encore donner du punch en PvP. Espérons que les joueurs expérimenteront de nouvelles armes à l’avenir au lieu de s’en tenir à leurs armes, pour ainsi dire.

Les rassemblements de factions sont morts dans l’eau, bien qu’une partie du butin puisse revenir cette saison. Le journal des quêtes affichera également les quêtes par catégories, comme par extension ou par saison. Bright Engrams cessera également d’être vendu au cours des prochaines saisons.