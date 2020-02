Destiny 2: une nouvelle cinématique suggère que nous passerons beaucoup de temps sur Mars dans Season of the Worthy

Une nouvelle cinématique de Destiny 2 est apparue lors de la réinitialisation hebdomadaire la nuit dernière, et il semble que l’histoire est sur le point de se répéter.

Le nouveau teaser montre Osiris s’approchant de Raspoutine, déclarant qu ‘”une ligne a été tracée dans ce système” avec des personnes choisissant soit la lumière soit l’obscurité – ce qui renvoie à la quête où vous aviez le choix de vous ranger avec le Drifter ou non. Il termine la scène en demandant si de quel côté il se tiendra. La scène se termine avec Rasputin faisant du bruit et la lettre X, pour la saison 10.

Mais qu’est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, il y a une chance que l’histoire se répète, bien que de manière détournée.

Si vous jouez à Destiny 2 depuis le début, vous savez que les DLC Curse of Osiris et Warmind sont antérieurs à Forsaken. Nous avons rencontré Osiris et Rasputin, un ordinateur Warmind, et à Renégats, nous avons visité The Dreaming City et la participation de Mara Sov a été révélée. Après avoir vaincu l’esprit immortel sur plusieurs chronologies et traversé la forêt infinie pour sauver Saint-14, il semble que les Gardiens aient modifié la chronologie encore plus qu’on ne le pensait.

Ce serait une bonne supposition de croire que l’année 3 consiste à répéter les deux premières années de Destiny mais avec un nouveau contenu. Nous avons joué à travers une version alternative d’un «DLC» Osiris et nous sommes sur le point de rencontrer à nouveau le Warmind dans Season of the Worthy. Si ce modèle se répète dans la saison suivante, il semble que nous pourrions enfin briser la malédiction de The Dreaming City.

Les détails sur Season of the Worthy sont encore un peu minces sur le terrain, mais les joueurs semblent certains que les essais d’Osiris devraient revenir, en particulier maintenant que la Fondation Empyrean est impliquée. La bannière de fer est maintenant en ligne et vous pouvez consulter notre guide Light the Fires ici.

Merci à iiDutchboyy pour la vidéo.

