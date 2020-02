Destiny 3 pourrait faire ses débuts jusqu’en 2022

Si vous êtes impatient de l’arrivée de Destiny 3, alors nous vous recommandons de vous asseoir et de continuer à attendre car apparemment Bungie Il n’a pas l’intention de le lancer très prochainement et certainement pas pour la génération actuelle de consoles. Dans une nouvelle publication de son site officiel, la société a dévoilé les plans qu’elle avait pour ces années et malheureusement ce troisième versement n’en fait pas partie.

Selon la publication, l’équipe se concentrera sur Destiny 2 d’ici 2020 et même 2021. Plus précisément, ses développeurs veulent aider les joueurs à se fixer des objectifs à court, moyen et long terme:

«Dans Destiny 2, l’aspiration est ce qui maintient notre jeu en vie. C’est l’air qui remplit vos poumons, le souffle qui donne du sens au jeu. L’aspiration peut consister à entrer dans Destiny 2 pour la première fois et à ressentir le potentiel de ce que vous pourriez devenir. Il peut s’agir d’atteindre vos objectifs. Ou aussi pour les joueurs PvP qui regardent le phare à l’horizon et les trésors qui les attendent – s’ils peuvent passer les épreuves. »

Autrefois Bungie J’avais déjà parlé du développement de Destiny 3, déclarant qu’ils n’avaient pour l’instant rien d’important à partager et qu’ils préféraient investir leur temps dans des Destiny 2. Cette déclaration semble confirmer ce qu’on nous a dit auparavant, alors ne vous attendez pas à mettre la main sur cette suite au moins jusqu’à la fin de 2021.

Source: Bungie

