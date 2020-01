Détaillé ses fonctionnalités et son plan Premium

ACCUEIL Pokémon Il a été annoncé comme le successeur de la Pokémon Bank à l’ère Nintendo Switch, constituant ainsi un environnement dans lequel nous pourrions interagir avec nos créatures de différentes manières, que ce soit dans la console hybride ou sur les appareils mobiles. Ainsi, bien qu’une date de sortie exacte n’ait pas encore été donnée (elle est toujours prévue pour février 2020), nous savons maintenant quelles seront ses principales fonctionnalités et son plan premium a également été détaillé. Vous devrez vous abonner pour avoir accès à de meilleures fonctionnalités!

Pokémon HOME informe les joueurs de ses principales fonctionnalités et des prix d’abonnement premium

Nos Pokémon peuvent désormais atteindre Galar!

Pokémon HOME peut se connecter avec Pokémon Sword and Shield; Pokémon: Allons Pikachu & Eevee; avec Pokémon GO et avec la Banque Pokémon, bien que nous ne puissions déplacer les créatures qu’à notre guise avec les jeux de la huitième génération, car avec, si nous décidons de déplacer ces monstres des autres, le transfert sera permanent et ils ne pourront pas revenir. De plus, pour célébrer le lancement de cette nouvelle application, il a été annoncé que la Banque Pokémon et le Pokétraslador seront gratuits pendant un mois, donc, si nous voulons que certaines de nos créatures se rendent à Galar, nous pouvons le faire pendant ce mois sans payer de Euro

L’échange de Pokémon entre les versions est maintenant plus facile!

Grâce à Pokémon HOME, nous aurons accès aux Coffret prodigieux, un système d’échange qui fonctionne exactement comme l’épée et le bouclier Pokémon Magic Swap déjà vus, avec la particularité que cette fois-ci, cela se fera grâce à la version pour appareil mobile de cette application. Une autre variante de ce type d’échange est la Échanges de groupe, grâce auquel nous pouvons créer des groupes jusqu’à 20 personnes pour pouvoir échanger des créatures sans savoir laquelle nous recevrons en retour. Ça oui! Nous ne pouvons créer les groupes que si nous louons le plan Premium.

Également aussi nous aurons accès au GTS, une option d’échange grâce à laquelle nous pouvons choisir quelle créature nous voulons échanger et laquelle nous aimerions obtenir en échange. ¡¡Une option qui était auparavant incluse dans les jeux Maintenant, allez à l’application!

Et, si vous en avez marre du système d’échange épique et bouclier Pokémon fastidieux et compliqué, et si vous avez plus de 16 ans, vous pouvez utiliser Pokémon HOME pour ajouter et gérer des amis avec qui changer de créature. Maintenant beaucoup plus simple que depuis les jeux de la huitième génération!

Le Pokédex national est de retour!

Eh bien, comme la huitième génération, toutes les créatures ne seront pas disponibles dans tous les jeux de la saga, la fonction du Pokédex national Il sera désormais disponible via Pokémon HOME. Lorsque nous déposons un Pokémon dans les cases de cette application, la créature sera enregistrée sous toutes ses formes (normale, mégaévolution, Dinamax et Gigamax, dans celles qui en ont). De plus, dans la version pour appareils mobiles (pas la version console), nous pouvons voir les mouvements que chaque Pokémon pourrait apprendre et les compétences qu’il peut apprendre à connaître.

Obtenez des cadeaux grâce au cadeau mystérieux!

Grâce à Pokémon HOME, nous pouvons recevoir des cadeaux mystérieux, mais uniquement dans la version pour appareil mobile. Ainsi, nous pouvons obtenir ceux qui sont destinés à Pokémon Sword and Shield, mais aussi des cadeaux exclusifs de cette application. Bien sûr, seuls les joueurs de plus de 16 ans peuvent utiliser l’option de distribution locale.

Analysez les créatures!

Oui aussi on passe par boite et nous acquérons le Plan Premium, nous aurons accès à la fonction de juge, qui sert à analyser notre Pokémon.

Vous aurez également votre propre coin personnel!

De même, nous aurons également notre coin personnel dans lequel nous pouvons voir des informations sur les différents événements et sur les jeux que nous avons connectés à l’application. Nous pouvons même décorer ce profil avec des autocollants que nous pouvons obtenir lors de l’exécution de certaines tâches ou de certaines exigences!

Pokémon HOME comprendra également des données de combat et des avertissements!

De même, dans la version pour appareil mobile, nous pouvons Vérifiez le statut des combats de qualification et des tournois en ligne Pokémon Épée et Bouclier, ainsi que les listes des Pokémon qui y sont utilisés. Dans l’option “Données de combat”, nous pouvons voir les statistiques de chaque entraîneur et des informations sur les mouvements les plus populaires parmi les créatures en compétition. On peut même consulter les avertissements sur les distributions de créatures ou les tournois en ligne grâce à cette version mobile!

Obtenez des points Pokemon HOME!

Lorsque nous déposons des créatures, nous irons également accumuler des points dans l’application, qui peuvent être échangés contre des Battle Points dans les principaux jeux de la série.

Ce sont les caractéristiques de chaque version de Pokémon HOME!

Cette application sera disponible sur Nintendo Switch et sur les appareils mobiles, mais les deux versions ne leur donneront pas accès caractéristiques, donc ci-dessous nous indiquons qui sont disponibles dans chaque version:

Transférer des Pokémon avec Let’s Go Pikachu et Évoli: Nintendo Switch Transférer des Pokémon avec Épée et Bouclier: Nintendo Switch Déplacer des Pokémon avec la Banque Pokémon: Nintendo Switch et appareils mobiles Analyser Pokémon: Nintendo Switch et appareils mobiles Échanger Pokémon: Appareils mobiles Recevez des cadeaux mystérieux: Appareils mobiles Vérifiez les données de combat : Appareils mobilesVérifiez les avertissements: Appareils mobilesÉchangez des points Pokémon HOME contre des points de bataille: Nintendo Switch

Payez le plan Premium si vous voulez accéder à des fonctionnalités plus nombreuses et meilleures!

Comme nous l’avons déjà dit, Pokémon HOME comprendra un Plan Premium (non inclus dans Nintendo Switch Online) que les joueurs doivent payer s’ils veulent avoir accès à plus de fonctionnalités de l’application, car le nombre de fonctionnalités gratuites sera limité. Ainsi, le prix sera 2,99 € (30 jours)de 4,99 € (90 jours) ou de 15,99 € (365 jours). Différents modes de paiement pour cette application!

De plus, nous indiquons également quelles fonctionnalités seront disponibles dans le plan de base (gratuit, juste en téléchargeant l’application) et qui ne sera destiné qu’à ceux qui reviennent à la caisse, après avoir acheté le jeu correspondant de la huitième génération et l’abonnement à Nintendo Switch Online pour pouvoir faire des échanges:

Transfert de Pokémon de la Banque Pokémon: Uniquement disponible avec le Plan Premium Capacité Pokémon: 30 Pokémon avec le plan de base et 6000 Pokémon avec le Plan Premium Capacité de la boîte prodigieuse: 3 Pokémon avec le plan de base et 10 avec la Capacité Plan Premium du GTS : 1 Pokémon avec le plan de base et 3 Pokémon simultanément avec le plan Premium Échange de groupe: participez uniquement avec le plan de base, mais participez et créez des groupes avec la fonction de juge du plan Premium: uniquement disponible avec le plan Premium

