Détails de Megaton Musashi, vidéos – gameplay, histoire, personnages

Level-5 a partagé plus sur son prochain projet cross-média Megaton Musashi. De nouveaux détails (et vidéos) mettent en évidence le gameplay, l'histoire et les personnages.

Voici le récapitulatif complet, gracieuseté de Gematsu:

Sur

– Développé en collaboration entre Weekly Shonen Jump et Level-5

– Projet cross-média

– Le RPG d'action robotique coopératif propose des batailles en ligne où les joueurs contrôlent un robot géant

– Pilotez un robot créé grâce à une concentration de technologies terrestres et combattez aux côtés d'amis contre des envahisseurs extraterrestres

– Rejoignez vos amis dans des batailles contre d'énormes ennemis

– Utilisez les traits spéciaux de vos robots tels que l'attaque, la défense et la récupération pour exécuter diverses stratégies

– Des scènes de dialogue entre les personnages se produisent également au combat

Musashi

– Musashi est le robot géant le plus puissant créé grâce à une concentration des technologies de la Terre

– Son corps mesure plus de 60 mètres de haut et a une combinaison de trois modules

– Des attaques standard comme son Photon Revolver ainsi qu'une arme spéciale appelée Defusion Blaster qu'il tire depuis sa poitrine

Gaudia

– Un voyou de type support spécialisé dans les combats à longue portée

Sparkman

– Un voleur de type mêlée spécialisé dans les combats rapprochés

Combiner des pièces

– Combinez librement les pièces pour personnaliser votre propre robot

– Quantité infinie de combinaisons potentielles

Récit

– Histoire de la contre-attaque de l'humanité pour reprendre la Terre à des envahisseurs extraterrestres

– En l'an 2118, de mystérieux envahisseurs extraterrestres appelés «personnages» ont soudainement envahi la planète

– En quelques jours, ils ont pris le contrôle total de la Terre

– La terre a été creusée sous la forme d'un beignet, et la planète est devenue un nid extraterrestre

– Les humains qui ont évacué vers le «Shelter», un complexe résidentiel de haute défense, ont planifié leur contre-attaque

– C'était leur dernier espoir

– Le pouvoir de s'opposer à l'arsenal extrêmement important des envahisseurs extraterrestres

-… son nom était Musashi; un robot géant de classe Megaton

– – Afin de reprendre la Terre, trois "enfants à problèmes de classe Megaton" qui portent le fardeau de l'avenir de la planète ont été chargés de piloter les robots géants

Yamato Ichidaiji

– Un psychopathe absolu

– Quand il saisit le manche du robot, sa personnalité change

– A une grande aptitude en tant que pilote, comme un bon jugement et des réflexes

Teru Asami

– Narcissique au cœur froid

– Ses notes sont les meilleures de sa classe

– Calme, cool et recueilli, il ne montre aucune faiblesse

Ryugo Hijikata

– Un personnage de type boss au tempérament rapide et au sang chaud

– Se met souvent en colère, mais est en fait un leader fiable qui s'occupe des siens

en relation