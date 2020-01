Détails du système Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Bandai Namco a mis à jour le Site japonais pour Captain Tsubasa: Rise of New Champions avec des détails sur les systèmes du jeu. Il contient des informations sur les différents éléments des correspondances.

Voici le résumé complet, gracieuseté de Gematsu:

Action de football

– Concept de “tout le monde peut profiter des super jeux du capitaine Tsubasa”

– Utilise un système d’action où vous pouvez profiter de l’attaque et de la défense grâce à des super jeux de football avec des commandes simples

– Profitez des actions uniques de chaque personnage à travers la “jauge à esprit” et les “compétences” définies pour chaque personnage, ainsi que leurs “super mouvements”

Jauge d’esprit

– Chaque personnage a une jauge à bulle

– Ceci est consommé en précipitant et en activant divers mouvements qui agissent comme des attaques spéciales

– La façon dont vous utilisez efficacement cet esprit influencera le développement du match

Bouge toi

– En consommant une quantité fixe d’esprit, vous pouvez activer des «mouvements» ou des attaques spéciales représentatives de la série Captain Tsubasa

– Il existe une grande variété de mouvements, de ceux directement liés au but tels que les mouvements de tir, aux dribbles et aux blocs

– La façon dont vous utilisez efficacement ces mouvements pour marquer, ainsi que pour défendre votre objectif, fait toute la différence entre la victoire et la défaite

V-Zone

– La jauge partagée de l’équipe s’accumulera à mesure que vous réaliserez avec succès des actions qui remontent le moral de l’équipe, comme dépasser l’adversaire avec un dribble ou voler le ballon

– Construisez cette jauge jusqu’au montant maximum pour activer la «V-Zone»

– Lorsque la zone V est activée, la vitesse de récupération de l’esprit de chaque membre de l’équipe et la vitesse d’accumulation de la jauge de coup de pied sont accélérées pendant une période de temps fixe, de sorte que le moment auquel vous l’activez et les actions que vous effectuez pendant l’activation auront une influence majeure sur la façon dont le match se joue

– Si le capitaine de l’équipe possède une compétence spéciale appelée «compétence de capitaine», d’autres effets spéciaux peuvent être appliqués.

Compétence spéciale

– Chaque membre de l’équipe possède une compétence spéciale qui reproduit les traits de caractère uniques du capitaine Tsubasa

– Ces compétences affectent les statistiques et l’esprit de chaque personnage, et ont diverses conditions d’activation allant de la différence de points à la position sur le terrain

– Utiliser les membres de l’équipe avec des compétences en ligne avec vos propres tactiques est la clé de la victoire

Dribble

– Utilisez des «dribbles de tiret» et des «mouvements de dribble» pour tromper votre adversaire et le dépasser rapidement

– En dépassant continuellement votre adversaire, un effet de buff appelé «Zone» s’activera

– Cela facilite la construction de votre jauge à bulle et de votre jauge de tir, vous permettant de frapper plus rapidement avec un mouvement de tir puissant

Tirer

– En construisant la jauge de tir, ce que vous pouvez faire en ne vous attaquant pas, vous pouvez déclencher un puissant “mouvement de tir”

– Selon le personnage, vous pouvez construire deux barres de la jauge de tir pour déclencher un “mouvement de super tir” encore plus puissant

Tacle

– En fonction du schéma de dribble de l’adversaire, approchez-vous en «fringant» et utilisez des «mouvements de tacle» pour voler le ballon.

– Il y a même des plaqués puissants qui maintiennent l’adversaire bas pendant une courte période

Gardien de but

– Les gardiens de but ont un système de jauge d’énergie afin de reproduire la force impénétrable des gardiens qui apparaissent dans le capitaine Tsubasa

– Tirer et réduire la jauge, il sera plus facile de marquer un but

– Certains personnages ont un mouvement de «super sauvegarde» qui utilise la jauge V-Zone et a 100% de chances de bloquer un objectif

Bloquer

– Selon le personnage, ils utiliseront automatiquement un «coup de bloc» lorsque l’adversaire utilise un coup de tir s’il est entre le tir et le but

– Lorsqu’un mouvement de blocage est activé, il est possible de bloquer le tir ou de réduire la réduction de la jauge d’énergie du gardien de but

Prise de vue aérienne

– Certains coups ne peuvent être activés que dans les airs

– D’autres ne peuvent être activés que par coopération entre deux personnes

– Vous pouvez viser le but sous différentes formes en fonction d’une variété de situations

Pass & Long Pass

– En fonction du personnage, vous pouvez utiliser des «coups longs» en plus des passes standard en construisant une jauge

– En construisant la jauge de tir, le récepteur peut activer directement un mouvement de tir pendant ce mouvement

– Les «mouvements de passes coopératifs» activés entre des personnages spécifiques peuvent également être utilisés pour dépasser plusieurs adversaires

