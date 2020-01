Détails Playtonic Yooka-Laylee et le patch Impossible Lair

Il y a un patch assez important qui arrive à Yooka-Laylee et à l’impossible repaire. Bien que le jeu soit parfaitement jouable et étonnamment bon, le nouveau patch apporte de grandes corrections et des améliorations générales. Vous pourrez télécharger la mise à jour sur votre console Nintendo Switch le 30 janvier, jeudi prochain. Voici les notes de mise à jour:

Changements

• Des panneaux didacticiels sur le panneau d’affichage ont été ajoutés aux niveaux Tutoriel et Chaussée des capitaux.

Correctifs

Général:

• Correction d’un problème de synchronisation V qui modifiait le comportement de certains objets physiques.

• Suppression de la gigue de certains objets 2D dans les niveaux 2D

• Plusieurs correctifs de localisation

• SFX pour l’explosion de la bombe charlataine et l’explosion de la mort de Gun Senior ne néglige plus les paramètres de volume du menu Pause. BOOM.

• Correction d’un problème qui empêchait certains joueurs d’obtenir des succès lorsqu’ils atteignaient les critères requis.

• Yooka-Laylee ne sera plus décalé lors de l’entrée par une porte Si le joueur tient à gauche / droite sur le manche de commande lors du chargement.

• Correction d’un problème qui empêchait Steve Mayles d’augmenter de 0,00001 cm supplémentaires

• Correction d’un problème qui empêchait certaines pièces TWIT de s’afficher comme collectées lors de la mort après avoir passé un échec et mat.

Impossible Lair:

• Section 1 – Une lame de scie a été fixée après avoir découvert qu’une section de celle-ci ne coupait pas correctement dans la chair de Yooka.

• Section 2 – Le joueur ne sera plus tué instantanément au sommet de la corde d’enroulement entouré de sbires à hélices.

• Section 2 – Il n’est plus possible de perdre deux abeilles à l’un des points de chute du deuxième niveau 2D.

• Section 3 – Le joueur ne peut plus rester coincé entre deux objets tronçonneuse sous le premier Gun Senior.

• Section 3 – Le joueur ne peut plus se forcer entre les dangers de la tronçonneuse au début de la section et se coincer.

• Section 3 – Le joueur ne peut plus rester bloqué en roulant après un copain qui claque dans une section basse.

• Section 4 – Il n’est plus possible de subir des dégâts de la ruche de Capital B après avoir rebondi sur sa tête

• Le jeu ne plantera plus après avoir terminé l’impossible repaire plusieurs fois dans la même session

Overworld:

• Overworld – Late Mountains – Il n’est plus possible pour la caisse derrière les blocs fissurés de traverser le mur à la fin du volume du vent et de devenir inaccessible.

• Overworld – La caisse mobile à côté d’un Paywall ne peut plus rester coincée en l’air après avoir été poussée sur le rebord

• Overworld – Le mouvement des joueurs n’est plus interrompu lors de l’interaction avec un circuit dans la salle de l’usine de pompage

• Overworld – Le mouvement des joueurs ne peut plus être interrompu lors de l’interaction avec les tuyaux mobiles dans le désert.

• Overworld – La caisse mobile sur le rebord à droite de l’usine de pompage ne peut plus rester bloquée si vous la poussez sur le dessus du ventilateur

• Overworld – Il n’est plus possible de sortir des limites (veuillez envoyer de l’aide Vendi me fait écrire des notes de mise à jour) dans la zone d’eau qui était à l’origine bloquée par le pêcheur Blamphibian

• Overworld – Le joueur ne peut plus utiliser le Bounce-Bloom dans la grotte de Rampo pour se placer derrière le déclencheur de sortie.

Chutes Buzzsaw:

• État Buzzsaw Falls 2 – Échec et mat 8 avec le tonique «Plus de camarades de contrôle» ne fera plus apparaître le joueur du bord dans un danger potentiel s’il meurt.

• État Buzzsaw Falls 2 – Échec et mat 2 avec le ton «More Checkmates» n’utilise plus de hacks anti-gravité pour flotter au-dessus du sol

• Buzzsaw Falls état 2 – Les joueurs ne peuvent plus se coincer entre le mur et les caisses à la fin de l’état deux s’ils n’ont pas Laylee.

Parchemin de la peur:

• État de défilement Scareship 2 – Les zones de falaise ne manquent plus de collision permettant au joueur de sauter hors du monde.

• Scareship Scroll state 2 – La plateforme de caisse abaissée n’a plus de problèmes de collision.

• État de défilement de la peur 2 – Yooka ne meurt plus instantanément comme un noob lorsqu’il monte au sommet des cordes près de la fin du niveau.

Windmill Way:

• Windmill Way état 1 – Certaines textures d’objets de niveau n’apparaissent plus en noir pendant le jeu normal.

• Windmill Way état 1 – TWIT Coin Banker Tonic s’applique désormais correctement à la deuxième pièce TWIT.

Boom Boom Blast:

• Boom Boom Blast état 2 – Il n’est plus possible de rester coincé dans un canon à grappin près du début du niveau.

• Boom Boom Blast état 2 – Les dégâts ne sont plus causés à (cherchez-vous d’autres éléments amusants dans les notes?) Yooka Laylee par un Meanyion lorsqu’ils sont assis dans l’un des Blooms Boom-Bloom.

• Boom Boom Blast état 2 – Un comportement étrange (comme le tamponnage) ne peut plus être vu lorsque le joueur dans un Boom-Bloom en mouvement atteint un obstacle.

• Boom Boom Blast état 2 – La fin de certains tuyaux n’est plus visible sous le dernier échec et mat.

Usine de pompage:

• État de l’installation de pompage 2 – Il n’est plus possible d’entrer dans l’état de nage lorsque vous êtes à terre dans l’état deux

Clairière haletante:

• État de la clairière haletante 1 – Il n’est plus possible de rester coincé entre un mur et certaines caisses.

• Gasping Glade state 2 – Il n’est plus possible de sortir de la zone de jeu prévue pendant la deuxième section du fil zip.

Effroi d’usine:

• État Fright d’usine 1 – Problème de caméra résolu.

Hangar des dangers:

• Hazard Hangar état 1 – Les blocs empilés n’endommagent plus le joueur.

• Hazard Hangar état 2 – Hyle hors de DK Vine ne tombe plus à travers le sol lors de la réapparition au troisième échec et mat.

Urban Uprise:

• Urban Uprise état 2 – Tonics – Le point d’apparition pour l’un des Checkmates supplémentaires dans l’état deux n’est plus en dehors de la zone de jeu prévue

