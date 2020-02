Détails supplémentaires sur votre boîte gratuite

C’est fin janvier 2020 que ACCUEIL Pokémon, l’application des créateurs de créatures de poche dans laquelle nous devrons payer un abonnement pour accéder à tous ses contenus, a révélé ses différentes options. Cependant, dans cette révélation, ils n’ont pas fini d’expliquer chacun de ses détails, alors maintenant, grâce à la mise à jour de la section des questions fréquemment posées de sa page japonaise officielle, nous savons déjà comment la boîte fonctionnera, par exemple, la boîte Il offre gratuitement à ceux qui décident de ne pas passer par la boîte (étant donné que beaucoup étaient déjà abonnés à Nintendo Switch Online lorsque Pokémon Sword and Shield a été mis en vente pour pouvoir échanger des créatures pour compléter le Pokédex).

Pokémon HOME détaille quelques mécanismes supplémentaires

Pokémon HOME sera disponible à partir de ce mois de février, il est donc plus que normal que nous connaissions tous les détails de son fonctionnement:

Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte Nintendo pour utiliser la version mobile de l’application. Cependant, si nous ne nous connectons pas avec un compte de ce type, nous ne serons pas en mesure de partager des données avec la version Switch, ni de transférer des Pokémon de la Pokémon Bank à l’aide de l’ID Nintendo Network (fonctionnalité disponible uniquement pour les abonnés au plan Premium), ni de vérifier les données de combat, ou même de transférer les données de Pokémon HOME vers d’autres appareils mobiles. Nous pouvons nous connecter à notre compte à tout moment. Nous aurons accès à une boîte gratuite, qui nous permettra de transférer des créatures de Let’s Go et de Sword and Shield, ainsi comment recevoir des cadeaux mystérieux sans être abonné au plan Prémium.Si notre abonnement est épuisé et si nous n’avons pas d’espace dans la boîte gratuite, nous ne pourrons pas accéder à nouveau aux Pokémon qui se trouvent dans les boîtes Prémium jusqu’à ce que nous renouvelions l’abonnement .

