Détails sur la maison Pokémon révélés: plans gratuits et premium, Pokédex national et plus

La société Pokémon a publié une nouvelle vague d’informations pour Accueil Pokémon, le prochain service basé sur le cloud qui aide les joueurs à stocker et échanger leur Pokémon préféré sur un certain nombre de jeux.

Le service utilisera votre compte Nintendo sur le Nintendo Switch et le mobile; vous pourrez accéder aux mêmes boîtes Pokémon sur les deux versions de l’application. Comme prévu, vous pourrez déplacer des Pokémon entre des jeux compatibles, mais vous pourrez également échanger des Pokémon en déplacement et deux plans de tarification différents sont disponibles.

La version Switch de Pokémon Home prend en charge la connectivité avec Épée et bouclier Pokémon, et Pokémon: c’est parti, Pikachu! et c’est parti, Évoli!. Soutien Pokémon GO arrive dans le futur. Nous espérons que le diagramme ci-dessous aidera à montrer exactement comment les Pokémon peuvent être transférés de ces jeux vers le nouveau service, ainsi que de Banque Pokémon sur 3DS. Remarquez comment vous ne pouvez pas renvoyer un Pokémon aux titres Let’s Go une fois qu’il a été envoyé à Home.

La version mobile de Pokémon Home peut également être utilisée de différentes manières. La «Wonder Box» vous permet d’échanger avec des gens du monde entier, même lorsque vous n’utilisez pas l’application; le «GTS» vous permet de spécifier quel Pokémon vous souhaitez échanger et quel Pokémon vous souhaitez recevoir, vous correspondant à un autre joueur qui répond à ces critères; ‘Room Trade’ vous permet de créer une salle et d’échanger des Pokémon parmi les personnes qui se joignent; et “Friend Trade” vous permet d’échanger votre Pokémon avec d’autres utilisateurs avec qui vous êtes devenus amis dans l’application.

Pokémon Home sera disponible sur un plan gratuit ou un plan «Premium». Le plan Premium coûtera 2,99 $ pour un abonnement de 30 jours, 4,99 $ pour un abonnement de 90 jours ou 15,99 $ pour un abonnement annuel. Vous pouvez voir les différences entre les deux versions ci-dessous:

Enfin, il a également été révélé que les Pokémon seront enregistrés au National Pokédex lorsque vous les déposerez dans les Boîtes de Pokémon Home. Les formulaires Mega Evolutions et Gigantamax seront également enregistrés séparément.

Pokémon Home sera disponible en février 2020, bien qu’aucune date de sortie spécifique n’ait encore été fixée.

Nous imaginons que les passionnés de Pokémon auront beaucoup à dire sur celui-ci – n’hésitez pas à partager vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Serez-vous abonné à Pokémon Home?

.