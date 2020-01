Détendez-vous avec ces vidéos ASMR avec Pokémon!

Les vidéos relaxantes de l’ASMR font fureur. Les gens qui détartrent des savons, grattent lentement des surfaces rugueuses ou chuchotent des mots pleins de consonnes occlusives sont des exemples de la bande sonore solitaire dans des créations qui accumulent (plusieurs) millions de vues sur le portail vidéo Google. Nintendo n’est pas étrangère à cette tendance et a publié le mois dernier sur la chaîne YouTube de sa division australienne un morceau dans lequel, en seulement deux minutes, nous pouvons profiter des sons suggestifs des cartons de Labo pendant qu’une femme chevauche le Toy Con de la canne à pêche. Aussi, c’est aujourd’hui le monde Pokémon qui rejoint cette vague de sérénité avec quelques échantillons très différents. On met les écouteurs (toi aussi) et le nougat!

Oh, comme c’est gentil!

La première des vidéos, téléchargée sur la chaîne officielle Pokémon japonaise, met en vedette Charmander et sa capacité avec le feu. Le crépitement de certains lamas est l’un des plus réussis dans ce monde de l’ASMR, nous ne pouvons donc pas penser à un meilleur représentant à cet effet. Pendant la demi-heure qui dure, le seul son que nous entendrons est le léger crépitement du feu de camp à côté duquel l’adorable monstre orange essaie de lancer une tête de nuit. Vous pensez peut-être que le feu de joie est un peu redondant, puisque Charmander a le feu «standard», mais dans l’éditorial, nous pensons que sa présence est essentielle pour augmenter la sentiments de paix et de tranquillité, idéal pour un après-midi de canapé et couverture.

Pour regarder le second, nous devons aller sur la chaîne japonaise de Pokémon Kids TV, et là nous trouvons le bon gars de Chespin, plus heureux que Sakurai ajoutant des personnages de Fire Emblem à Super Smash Bros Ultimate, mangeant des macaronis à l’extérieur. Les bruits qui prétendent hérisser nos poils sont essentiellement ceux produits par ce Pokémon de type végétal en mâchant le doux croquant pendant environ 8 minutes que dure la vidéo. Il y a des gens pour qui ce son particulier produit un certain repelús mais pour d’autres, parmi lesquels je m’inclus, il nous est le plus agréable… chaque fois qu’il est fait avec la bouche fermée, bien sûr.

