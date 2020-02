Détestez-vous le port de Silent Hill 2 pour PC? Un groupe de fans le répare

Silent Hill 2 est disponible sur PC depuis 2002, le problème est que c’est un port avec quelques problèmes et qui ne fonctionne pas très bien dans les systèmes modernes. C’est pourquoi un groupe de fans s’est mis au travail pour en faire une livraison digne d’une saga aussi légendaire.

Tête de pyramide Figma – disponible sur Amazon Mexique

Nous parlons de Silent Hill 2: Enhanced Edition, un projet en développement qui présente plusieurs packages avec des améliorations pour Silent Hill 2 pour PC. L’un des principaux est qu’il ajoute la prise en charge du matériel moderne, afin que vous puissiez en profiter sur votre PC haut de gamme sans vous soucier des erreurs ennuyeuses et inattendues.

Mais quels autres types d’améliorations pouvons-nous attendre de Silent Hill 2: Enhanced Edition? Pour commencer, nous prenons en charge les résolutions haute définition, ainsi que l’utilisation d’une caméra grand écran. De plus, les textes et les images 2D ont été redimensionnés afin de mieux paraître. De plus, la qualité de l’audio, du brouillard et des ombres est la même que sur PlayStation 2, mais elle ajoute des effets de post-traitement. Enfin, nous avons un meilleur support pour les contrôles, en plus de changer le curseur pour utiliser le même que les versions PC de Silent Hill 3 et Silent Hill 4: The Room.

Pour vous donner une idée de la façon dont les améliorations présentes dans Silent Hill 2: Enhanced Edition, nous présentons les progrès les plus récents du projet. Vous pouvez le voir ci-dessous:

Qu’avez-vous pensé? Ces packages de mise à niveau vous permettront-ils d’essayer Silent Hill 2 sur PC? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous souhaitez essayer Silent Hill 2: Enhanced Edition, vous devez savoir que vous pouvez l’obtenir ici. Bien sûr, pour y jouer, vous devez avoir une copie américaine ou européenne de Silent Hill 2 pour PC. Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un projet en développement, il est donc possible que l’expérience ne soit pas entièrement parfaite.

Dans d’autres nouvelles liées à Silent Hill, nous vous disons que Konami cherche un moyen de ramener cette franchise. D’un autre côté, nous pensons que vous serez intéressé de savoir qu’un réalisateur dit qu’il fait déjà un nouveau film de Silent Hill.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à Silent Hill. D’un autre côté, vous pouvez voir ici toute notre couverture de PC de jeu.

Source

.