Détestez-vous Tom Nook? Et bien cette chanson est pour toi, pataliebre

Salutations hier! Je parle pour tout le monde quand je vous dis que les (beaux) membres de votre section NextN préférée NOUS AIMONS CROISER LES ANIMAUX… mais PAS TOM NOOK, Ce raton laveur avare et crasseux a embêté nos vies depuis l’époque du Gamecube (nous n’avons pas eu le déplaisir de le rencontrer à ses débuts sur Nintendo 64). Et, aujourd’hui, avec la première sur Nintendo Switch du dernier titre de la saga, nos cauchemars ont encore une fois l’usurier “tanuki” comme protagoniste.

Connexes: LE GUIDE LE PLUS COMPLET DE LA CROIX ANIMALE: DE NOUVEAUX HORIZONS

Donc, en ignorant les recommandations du webmaster NextN et de la communauté musicale en général, nous avons lancé pour composer cette chanson aime la haine CHANSON DE TOM NOOK (Nous te détestons). Alors que vous vous apprêtez à vérifier, confinement (auquel nous sommes déjà habitués, nous vous rappelons que notre salle de rédaction se trouve dans un sous-sol en Sibérie) et certaines boîtes de sardines ont expiré depuis 2004 Ils ont contribué à aiguiser nos talents artistiques. Cerise sur le gâteau, un serveur a prêté sa voix sensuelle pour chanter une lettre qui est sortie du tout dernier bout de l’intestin grêle … et que nous avons mise à l’écran de notre «vidéo lyrique» pour vous faciliter la joie votre public à n’importe quelle session de karaoké impromptue! Appuyez sur play, pataliebres!

Nous laissons également la lettre ici au cas où vous voudriez l’imprimer et le chanter depuis vos fenêtres en ces temps compliqués de quarantaine (Si vous le faites, veuillez enregistrer une vidéo et la partager avec nous sur notre Twitter, @nintyyesterday)

Tom Nook, con raton laveur

Tom Nook, tanuki escroc

Truqueur grungy

Dictateur de l’île

Ta cupidité a du tissu

J’aimerais que tu sois à la cannelle

Tom Nook, je ne te paierai pas

Tom Nook, si tu n’apprends pas à parler

Vous volez dans votre magasin

Parce que personne ne te comprend

Toujours sous-titré

Voir aussi

Combien de personnes avez-vous ruiné

PARLÉ:

Tom Nook, tu me dégoûtes et voler les baies va être une mission impossible.

Je ne ferai pas face aux paiements même si vous m’achetez tous les navets …

… parce que vous êtes un vampire financier et que vous ne vous souciez que de l’argent.

De même avec vos neveux, tout au plus, dans son magasin je planterai deux pins.

L’île cool est celle des Tentations et non la vôtre qui a beaucoup de béton…

… alors arrêtez de vider nos portefeuilles maintenant et cherchez votre béguin, qui a besoin d’un gâchis.

Si ça vous a plu, nous apprécierions que vous nous laissiez un peu comme sur Youtube ou que vous nous fassiez savoir dans les commentaires, car nous osons aussi perpétrer la composition d’autres pêches avec différents protagonistes. Faites-vous mordre par un poulet en trompant le raton laveur!

Connexes