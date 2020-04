Détruisez tous les humains! Remake arrive en juillet

Préparez-vous à envahir les États-Unis cet été (Crédit: THQ Nordic)

Préparez-vous à anéantir la race humaine avec le remake du titre classique d’invasion extraterrestre, Détruisez tous les humains! qui sortira le 28 juillet.

Les studios Pandemic, maintenant fermés, ont lancé Destroy All Humans! en 2005 pour PlayStation 2 et Xbox d’origine. Le titre de monde ouvert vous avait en tant qu’étranger, Cryptosporidium-137, qui est en mission de sauvetage pour Cryptosporidium-136.

Il se lancerait dans une série qui verrait sa réception tomber après la suite de 2006. Pourtant, l’héritage a continué et suivrait quatre ans de succès pour le studio comme 2005 Wars Star Wars: Battlefront II. Les deux derniers matchs lancés avant l’arrêt proviendraient du Saboteur et du Seigneur des anneaux: conquête de 2009.

D’anciens employés partiraient travailler chez 343 Industries pour développer Halo: Combat Evolved Anniversary et Halo 4. D’autres obtiendraient des emplois dans des entreprises comme Infinity Ward et Respawn Entertainment.

Le détruire tous les humains! remake a été annoncé l’année dernière, deux jours après Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Il sera publié par THQ Nordic et développé par Black Forest Games. Le studio derrière la construction du titre classique de l’ère PS2 et Xbox dans le domaine moderne des jeux s’est fait un nom dans la suite lancée du jeu de plateforme 1987 The Great Giana Sisters, avec Giana Sisters: Twisted Dreams.

Détruisez tous les humains! sera lancé sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia pour 29,99 $.

Que pensez-vous de Détruire tous les humains! obtenir une date de sortie? Allez-vous le ramasser pour revisiter ce classique farfelu du monde ouvert?

