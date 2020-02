Deux des meilleurs claviers de Razer sont à leur plus bas prix

Les meilleures offres de jeuLes meilleures offres de jeuLes meilleures offres sur les jeux, les consoles et les accessoires de jeu du Web, mises à jour quotidiennement.

Clavier de jeu Razer Huntsman Elite | 160 $ ​​| Amazon

Clavier de jeu Razer Huntsman | 90 $ | Amazon

Le dernier et le plus grand clavier de jeu de Razer, ainsi que son cousin moins cher, sont tous les deux à leurs prix les plus bas. Le Huntsman Elite est tombé à 160 $ ​​et le Huntsman ordinaire à 90 $.

Gizmodo dit:

Si vous êtes un joueur bien que ce soit une évidence … Ce clavier est vraiment très agréable à taper et à jouer et il se mariera bien avec tout le matériel haut de gamme destiné aux joueurs.

Alors qu’obtenez-vous pour les 70 $ supplémentaires? Principalement, des touches multimédias dédiées et un repose-poignet. Sinon, tout semble assez similaire avec ces deux claviers opto-mécaniques.

Pour moi, j’irais avec le Huntsman standard pour 90 $. C’est assez bien pour la plupart des joueurs

90 $

D’Amazon

22 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

160 $

D’Amazon

53 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

.