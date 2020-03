Deux Jackasses explosives ont envahi mon camp dans Red Dead Online

Journal de jeu de Kotaku Journal de jeu de KotakuPensées quotidiennes d’un membre du personnel de Kotaku à propos d’un jeu auquel nous jouons.

Permettez-moi de vous raconter l’histoire de deux hommes choisis au hasard qui ont décidé de recréer l’émission télévisée Jackass dans mon camp sur Red Dead Online.

Je traînais juste dans Red Dead Online avec des amis. Nous chassions et bavardions. Soudain, deux joueurs aléatoires ont commencé à nous attaquer. Nous nous sommes dirigés vers mon camp, où nous serions à l’abri des attaques et avons utilisé une fonctionnalité en jeu pour «parler» avec le gang, afin qu’ils ne puissent plus nous attaquer ou nous tuer. Au lieu de simplement partir, les deux hommes se sont précipités vers nous et ont commencé à faire tournoyer leurs fusils et à danser.

Ensuite, les choses sont devenues beaucoup plus étranges. Et plus fort.

L’un des hommes a sorti une grosse cruche de clair de lune. Il se dirigea vers le feu de camp et commença à verser l’éclat lunaire, juste à côté des bûches enflammées. Quelques secondes plus tard, le clair de lune au sol a pris feu. Il n’a pas couru. Au lieu de cela, il a calmement cessé de verser et s’est arrêté. Un instant plus tard, il s’envola dans le ciel.

Mes amis et moi étions tous stupéfaits et avons commencé à rire. Nous pensions qu’il avait essayé de nous tuer et avait fini au lieu de se suicider. Un de mes amis a crié dans notre chat de soirée sur PS4: «Quel idiot! Il ne sait pas qu’il ne peut pas nous blesser au camp?! ” Eh bien, il le savait. Et quelques instants plus tard, il avait réapparu et avait regagné le camp, cette fois avec son ami d’avant.

Au cours des 15 minutes suivantes, ces deux gars se sont fait exploser en utilisant ce tour de magie. Parfois, ils explosaient à peine, atterrissant seulement à quelques mètres. D’autres fois, ils explosaient dans le ciel, un peu comme Team Rocket dans Pokemon lorsqu’ils étaient vaincus.

Nous avons rapidement réalisé, après la troisième explosion, que ces gars-là n’essayaient plus de nous blesser ou de nous tuer. Au lieu de cela, ils nous offraient un épisode en direct de Wild West Jackass. J’ai enregistré une partie de l’action, tandis que mes amis se tenaient en retrait au bord du camp et regardaient les deux jackasses alors qu’ils continuaient de se faire exploser.

Après avoir regardé ces hommes exploser encore et encore, nous avons réalisé qu’ils n’allaient probablement pas nous laisser chasser ou faire du commerce et après avoir vu une dernière explosion, nous avons quitté cette session en ligne et sommes allés dans un endroit plus paisible.

Cependant, pour le reste de la nuit, mes amis et moi trouverions des moments de temps d’arrêt en jouant. Et maintenant, nous avions quelque chose de nouveau à faire pour tuer le temps. Nous avons commencé à exploser nous-mêmes, voyant qui pouvait monter plus haut dans les airs en utilisant seulement un clair de lune et du feu.

Je dois donc remercier ces deux hommes au hasard. Ce qui a commencé comme une expérience ennuyeuse avec les trolls, est devenu un petit spectacle étrange avec beaucoup d’explosions. Et maintenant, je connais un petit truc de fête soigné dans Red Dead Online.

Donnez-moi un peu de lune et un match, je vais vous le montrer.

.