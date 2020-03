Deux jeux Demon Slayer sont déjà en développement

Demon Slayer est rapidement devenu l’un des anime et manga les plus populaires aujourd’hui. Après avoir vu cet énorme succès, il n’est pas surprenant d’apprendre que le magazine Weekly Jump a révélé que non pas un, mais deux ensembles de cette propriété sont en développement pour le Japon.

Le premier est nommé d’après Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, et ce sera un jeu d’action pour PlayStation 4, avec des plans pour atteindre le marché japonais dans le courant de 2021, et on ne sait pas actuellement s’il sera disponible en Occident. Dans ce jeu, nous jouerons le rôle de Tanjiro Kamado tout en explorant les événements du manga et de l’anime. Pour le moment, il n’a pas été révélé quelle est l’étude derrière son développement.

Le deuxième projet en développement est Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, un titre gratuit pour les appareils mobiles, et décrit comme un jeu d’action de survie asymétrique de style bataille. Soleil sera en charge du développement de cette expérience, bien qu’il n’y ait pour le moment pas de fenêtre de lancement, et on ignore également si elle finira par atteindre notre continent.

Les deux projets seront publiés par Aniplex, une société japonaise qui a produit plusieurs animes, comme Kill la Kill et Naruto, mais étrangement, Kimetsu no Yaiba no. De même, nous vous rappelons que cette année le manga Demon Slayer arrivera au Mexique.

Via: Gematsu

