Deux Nintendo Directs ce mois-ci, une centrée sur les animaux?

Sur les forums ResetEra, Zippo, un fabricant connu de l’industrie, a fait une grande déclaration. Selon Zippo, deux Nintendo Directs arriveront ce mois-ci, bien que les dates précises soient inconnues. L’implication est que l’un sera un Nintendo Direct traditionnel se concentrant sur des jeux nouveaux et inopinés, et l’autre sera un Direct spécifiquement pour Animal Crossing: New Horizons. Un autre bailleur établi, Sabi, fait confiance à Zippo et ne doute pas de sa véracité.

Un ami fiable, Zippo, prétend qu’il y aura deux directeurs ce mois-ci, pour des raisons évidentes. pic.twitter.com/rrP6NAQaJg

– Sabi (@New_WabiSabi) 3 février 2020

Avant cela, Zippo (et aussi Sabi) avait divulgué la rumeur selon laquelle un Paper Mario traditionnel sortait en 2020. Zippo avait également divulgué des détails sur DLC # 5 de Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass, ne connaissant pas l’identité précise mais disant: «Will réitère une fois de plus ce que j’ai entendu: le personnage est lié à Nintendo, mais pas directement à eux, d’où les mots «un peu sorta». C’est une situation étrange, apparemment. “Byleth de Fire Emblem: Three Houses était finalement le DLC # 5, et il a depuis été débattu pour savoir si le personnage correspond à la description de Zippo; en fait, même Zippo s’est posé la question.

Il est donc extrêmement important de souligner ce mot rumeur dans le titre. Il y a des raisons de croire que cette fente n’est pas une fraude, mais même dans de tels cas, les informations peuvent changer ou être incomplètes. Est-ce que deux Nintendo Directs viendront ce mois-ci, dont une sur Animal Crossing: New Horizons? Peut-être. Nous le saurons avec certitude dans les 26 jours. (C’est une année bissextile.)

