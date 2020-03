Dev: PlayStation deviendra un service de streaming

On pense que, inévitablement, l’industrie du jeu vidéo évoluera vers l’utilisation et la pleine utilisation de la technologie cloud, ce qui remettrait en question l’existence de consoles et apporterait pratiquement le jeu aux foules que les entreprises attendent. Peu à peu, cette idée s’imprègne parmi les créatifs et récemment le chef du studio de création de Last Day of June en a parlé.

Lors d’une interview avec Wccftech, Massimo Guarini, fondateur d’Ovosonico, a parlé de la transition de l’industrie vers d’autres types de canaux de distribution et de la perspective que certaines équipes créatives commencent à avoir pour l’avenir. En ce sens, Guarini a commencé à souligner la nécessité de faire appel à un public plus large, car bien que les jeux vidéo connaissent l’un des moments les plus populaires, l’accent est mis sur le jeune public: “Être mainstream signifie pouvoir toucher tout le monde en termes de contenu, comme c’est le cas pour les films et la musique. Si nous pensons au contenu habituel d’un jeu AAA, il est toujours destiné à cette tranche d’âge de 15-25 ans avec des monstres, de la fantaisie, des dinosaures, des zombies. et tout, mais si nous voulons vraiment être mainstream, où même les gens du bar peuvent discuter de jeux, les gens qui ont 50 ou 60 ans, nous devons évidemment avoir un contenu plus mature, comme des histoires d’amour, des thrillers psychologiques, etc. “

À l’avenir, il y aura un Netflix de jeux et PlayStation sera un service

Par la suite, le chef d’Ovosonico a déclaré qu’à un moment donné, l’industrie évoluerait vers un modèle de distribution à la demande, comme c’est actuellement le cas avec Netflix et des services similaires. À cet égard, la créatrice a considéré que, par exemple, ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de PlayStation deviendra un tel service, et non plus une console: “il y a une barrière d’appareil avec des consoles et des PC, ce n’est pas comme Netflix où vous appuyez sur un bouton sur la télécommande de votre téléviseur et c’est tout. Nous ne sommes pas sur la scène iPod pour la musique, donc un homme de 50 ans pourrait sauter les jeux parce qu’ils sont encore trop complexes, ce qui est dommage car nous essayons d’atteindre un public plus large. Nous y arriverons, il y aura une sorte de Netflix de jeux. Par exemple, la marque PlayStation sera probablement un canal de transmission. Peut-être que les téléviseurs et les écrans du futur disposent déjà de toutes les technologies pour exécuter des jeux ou traiter au moins ceux transmis par un centre serveur. “

