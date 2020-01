Développeur libéré sur les défis de la création d’une bande dessinée vraiment jouable – Fonctionnalité

Annoncé lors de l’Indie World Showcase de l’année dernière en décembre, Libéré est un jeu de roman graphique noir à venir de Switch cette année. Développé par l’équipe indépendante Atomic Wolf et L.INC, il mélange l’obscurité d’un récit de bande dessinée dystopique ramifiée à travers les chapitres avec un gameplay d’action-aventure à défilement latéral. Le résultat est un roman graphique jouable avec de l’art dessiné à la main qui vous fait participer au jeu de tir furtif ainsi qu’aux choix de dialogue.

Pour en savoir plus sur cette fusion médiatique intrigante, nous avons discuté avec Marek Czerniak et Konrad Wałkuski, respectivement directeur artistique et producteur chez Atomic Wolf, de la tentative et de l’erreur de trouver le bon équilibre lors du mélange de supports, dans l’espoir d’attirer des lecteurs de bandes dessinées ainsi que les joueurs de base, et les influences du monde réel et du genre auxquelles l’équipe s’est intéressée lors du développement de Liberated.

Nintendo Life: Liberated allie la forme d’une bande dessinée ou d’un roman graphique à l’interactivité d’un jeu vidéo. Parlez-nous un peu du jeu et de sa conception.

Loup atomique: Alors… comment tout a commencé? Eh bien, nous – comme dans l’équipe Liberated – sommes fondamentalement de grands fans des deux, nous avons grandi sur les jeux vidéo et les bandes dessinées et ils font toujours partie de notre vie. Donc, la réponse simple est que c’était en quelque sorte… la chose évidente à faire. [smiles]

Un très gros [challenge] obtenait juste un bon ratio […] Tirez trop loin dans les deux sens et vous vous retrouvez avec un roman visuel ou un jeu d’action qui n’a que des cinématiques de bandes dessinées.

Indie gamedev est plus accessible que jamais, les bandes dessinées numériques deviennent de plus en plus populaires, alors nous avons juste pensé: pourquoi diable n’a-t-il pas encore fait ça? Nous pourrions faire bien plus avec les bandes dessinées numériques!

Nous sommes donc sortis et avons décidé de réaliser le premier roman graphique véritablement jouable au monde. Notre expérience de rêve – quelque chose qui se sent et se lit comme une bande dessinée, avec tout le charme qui va avec, mais vous entraîne également directement dans l’histoire, l’action et les défis à surmonter.

En fait, nous essayions différentes idées et approches depuis assez longtemps. Je teste simplement différents styles artistiques et éléments de gameplay, même en recommençant plusieurs fois de zéro (ce que vous voyez maintenant est en fait le troisième redémarrage), jusqu’à ce que nous atteignions enfin le point idéal – cet équilibre amusant et engageant et magnifique entre une bande dessinée et jeu vidéo.

Pour être parfaitement honnête, il y a des moments où nous pensons que c’est vraiment incroyable de voir à quel point les deux médiums peuvent finir par travailler côte à côte.

Nous avons vu dans le passé des tentatives de mélanger des jeux avec d’autres formes d’art (film, musique, etc.) avec des résultats variés – certains incroyables, d’autres pas tellement. Quels défis avez-vous rencontrés en fusionnant ces deux supports très différents?

Oh mec, il y avait beaucoup de défi. Comme je l’ai mentionné, il a fallu BEAUCOUP de tentatives pour arriver là où nous nous sentons comme si nous étions dans un bon endroit.

Un très gros problème venait d’obtenir un bon rapport entre les éléments de bande dessinée et de jeu vidéo. Tirez trop loin dans les deux sens et vous vous retrouvez avec un roman visuel ou un jeu d’action qui n’a que des cinématiques de bandes dessinées. Donc, même pour arriver au point où nous sentons que nous avons le bon équilibre, cela a pris du temps.

Quelque chose que vous pensez être simple comme des bulles: vous devez prendre en compte le positionnement, les polices, la vitesse de lecture, la variété et ne me lancez même pas sur la localisation.

C’était également important car nous espérons atteindre non seulement les joueurs, mais aussi les fans de bandes dessinées qui ne sont peut-être pas des joueurs de base. L’une des façons dont nous faisons en sorte que cela fonctionne est d’introduire deux styles de jeu – quelque chose de difficile pour les joueurs et un mode histoire plus décontracté pour les lecteurs.

Ensuite, il y a cette saveur et ce style de bande dessinée que nous voulons préserver, que vous lisiez l’histoire ou jouiez l’action. Cela signifie de petits détails comme montrer visuellement des effets sonores (des pistolets qui vont littéralement “BANG!”), Mais aussi trouver un style artistique qui transite de manière transparente entre 2D et 3D. Pense Dans le vers d’araignée, qui a fait un travail digne d’un Oscar de ce genre de chose.

Et je veux dire, créer une bande dessinée en général est difficile comme l’enfer. Nous avons des artistes incroyablement talentueux dans l’équipe, mais nous sommes un studio indépendant, pas des vétérans de l’industrie de la bande dessinée, nous avons donc dû bien comprendre beaucoup de choses de base. Quelque chose que vous pensez être simple comme des bulles: vous devez prendre en compte le positionnement, les polices, la vitesse de lecture, la variété et ne me lancez même pas sur la localisation.

L’audio est également très important, nous l’avons répété une tonne. Nous ne faisons pas de voix hors champ, donc la musique et les effets sonores sont si importants pour définir le bon ton, la bonne sensation et le rythme lorsque vous lisez la bande dessinée.

Vous savez à la fin, nous pourrions simplement continuer à itérer et à changer les choses pour toujours car il y a toujours des améliorations à faire ou de nouvelles idées folles à essayer. Mais je pense que nous sommes arrivés à un bon endroit avec lequel nous sommes vraiment satisfaits, nos testeurs sont généralement d’accord, maintenant nous devons juste voir comment tout le monde se sent et partir de là.

Le mélange tel que vu dans la bande-annonce (en bas de la page) évoque immédiatement le jeu Mega Drive / Genesis Comix Zone. Quelles inspirations – sur n’importe quel support – avez-vous recherchées lors du développement du jeu?

C’est une très grosse question car en terme d’âge, notre équipe s’étale sur deux générations. Chacun apporte une partie de lui-même et de ses propres inspirations à la table.

Mais commençons par l’évidence: les jeux vidéo. Comix Zone, XIII, Max Payne, et un tas d’autres ont déjà essayé de mélanger des bandes dessinées et des jeux, donc bien sûr, ils vont être une partie influente de notre ADN. Nous avons vu des morceaux individuels d’influence de la bande dessinée dans ces jeux vidéo, mais je ne pense pas que quiconque soit allé aussi loin que nous le faisons avec Liberated. Nous apprécions également À l’intérieur et Complexe d’ombres en tant qu’excellence action-aventure, donc j’espère vraiment que cela se passera dans le bon sens.

Nous sommes énormément inspirés par le cyberpunk car, eh bien, il est essentiellement autour de nous […] les pièces du puzzle sont déjà là, et elles se rejoignent toutes dans le monde de Liberated.

Aussi: bandes dessinées, bandes dessinées, bandes dessinées. Nous avons dû étudier l’enfer hors du format. En particulier V pour Vendetta et quoi que ce soit par Frank Miller, en particulier Sin CityLe travail de contraste, tous ont eu une grande influence. Notre art est généralement inspiré par le noir, mais j’espère que nous avons aussi trouvé notre propre identité.

Et puis – et je pense que c’est tout aussi important que l’apparence et le jeu du jeu – il y a le monde et les thèmes que nous visons. Et honnêtement, pour une bonne liste d’inspirations, vous venez d’activer les nouvelles.

Nous sommes énormément inspirés par le cyberpunk car, eh bien, il est essentiellement autour de nous. Désinformation de masse, contrefaçons profondes, guerre des drones à distance, politique mondiale en ligne, Cambridge Analytica et surveillance mondiale subtile, inégalité de classe extrême, système de score social de la Chine – les pièces du puzzle sont déjà là, et elles se rejoignent toutes dans le monde de Liberated.

Donc, l’humanité a en quelque sorte rattrapé le fantasme du cyberpunk, mais c’est toujours quelque chose qui nous a influencés comme lorsque nous étions jeunes et nous nous sentons tellement nostalgiques. Demander au bureau, certains d’entre nous jouaient au stylo et au papier Cyberpunk 2020, lisez Gibson et Fantôme dans la coquille, nous lisons sur les androïdes et leurs rêves électriques. S’exprimant en tant que studio basé en Pologne, Jacek Dukaj et ses romans sont un trésor absolu – je crois Le vieil Axolotl est disponible en anglais, et Netflix fait actuellement un show! Les jeunes de notre équipe sont avant tout Miroir noir et Blade Runneret nous les avons même assis pour regarder La matrice pour la première fois (dommage qu’ils n’aient jamais fait de suites [smiles]).

Liberated est en cours de construction dans Unity, bien qu’en utilisant un outil spécifique créé par L.INC. Pouvez-vous nous parler de l’outil et comment il a aidé au développement?

Travailler sur Liberated nous a naturellement amenés à développer notre propre ensemble d’outils, donc nous construisons maintenant un cadre complet de roman graphique jouable autour de lui. PGN, nous l’appelons. La raison en est que nous voulons simplement continuer après Libéré. Continuez à explorer cette direction pour amener la bande dessinée sur un nouveau support – pas seulement des jeux vidéo avec des morceaux de bande dessinée, mais simuler toute l’expérience de la bande dessinée qui est ensuite enrichie de son, de mouvement, de choix et de plaisir honnête à Dieu. gameplay.

Le jeu arrive en premier sur PC et Switch. La forme de tablette de la console de Nintendo la rend probablement idéale pour un jeu partiellement comique. Y avait-il d’autres raisons pour faire du jeu une exclusivité chronométrée pour Switch?

Je ne vais pas enrober ça: thématiquement, Libéré ne sera pas de l’évasion. C’est noir, il est inspiré par le monde qui nous entoure et il est rempli de nuances de gris.

Je veux dire que le formulaire Switch est tout simplement parfait pour une expérience de type bande dessinée que vous pouvez prendre pendant le trajet ou vous détendre à la maison. Et ce qui est plus important, à chaque fois que nous montrons le jeu, les gens demandent immédiatement “Est-ce que ça vient au Switch? C’est comme ça que je veux jouer! “

Alors bien sûr, nous avons dû écouter, et passer (super jeu de mots) à la plate-forme de Nintendo s’est avéré très utile en tant que studio indépendant avec des ressources limitées. Nintendo est un excellent partenaire, Liberated a été présenté dans la récente vitrine Indie World qui a fait l’objet de nombreuses publicités (bonjour Nintendo Life!). Nous sommes tout simplement très enthousiasmés par ce partenariat et le soutien de Nintendo.

Quel a été le plus grand défi de développement pour Switch? Nous imaginons que les contrôles, l’interface utilisateur et la mise à l’échelle du texte doivent provoquer des maux de tête en plus des contraintes générales.

Il semble que les tailles de police lisibles et la mise à l’échelle du texte semblent être un problème avec de nombreux jeux de nos jours. Être une bande dessinée et tout, Liberated a beaucoup à voir avec le texte, donc nous regardons cela de très près. Le changement est particulièrement délicat lorsque vous envisagez le mode ordinateur de poche et TV, nous avons donc développé une solution qui nous permet d’ajuster dynamiquement la taille de la vue et du texte pour s’adapter à l’un ou l’autre mode. Les performances optimales et l’optimisation du commutateur sont certainement quelque chose sur lequel nous travaillons très fort en ce moment également […] Nous veillons à ce que la bande dessinée soit belle et lisible, quel que soit le mode sur lequel vous vous trouvez.

Il n’y a certainement pas de pénurie de dystopies à venir dans les jeux (ou livres ou films, d’ailleurs). Avec les événements actuels polarisant de nombreuses personnes et les reportages d’actualités prospérant sur le destin et la tristesse, comment combattez-vous la fatigue des joueurs et démarquez Liberated des autres jeux avec des paramètres similaires?

Je ne vais pas enrober ça: thématiquement, Libéré ne sera pas de l’évasion. C’est noir, il est inspiré par le monde qui nous entoure et il est rempli de nuances de gris.

Mais nous n’avons pas l’intention d’être prêcheurs avec un programme pur et simple pour vous dire qui a raison ou tort, ou qui est bon et qui sont les méchants. Nous prenons du recul par rapport à cela et observons une distribution diversifiée de personnages dans le monde de Liberated. Je ne veux pas entrer trop profondément dans l’intrigue, mais vous rencontrerez des thèmes d’espoir et de désespoir, un choc des valeurs et des perspectives, et des gens fondamentalement bons se dresseront les uns contre les autres par un système brisé.

Liberated arrive cette année – une idée d’une date de sortie plus précise?

Nous ne sommes pas encore prêts à nous engager au-delà du deuxième trimestre 2020. Pardon! Bientôt ™ ️. Un jeu précipité est toujours mauvais et tout ça.

Enfin, y a-t-il des jeux Switch que l’équipe a appréciés pendant son temps d’arrêt?

Réponse courte: oui!

Réponse longue en faisant le tour de la pièce: j’ai récemment fini Le retour de l’Obra Dinn par Lucas Pope pendant les vacances qui était un chef-d’œuvre absolu, et qui va et vient entre Chaîne astrale et Fire Emblem: Trois maisons selon l’humeur. J’entends Luigi’s Mansion de notre directeur de jeu, également Baba c’est toi, Grim Fandango, et Nuit dans les bois des autres. Il semble donc que nos goûts soient assez variés!

Merci à Marek et Konrad pour leur temps. Liberated devrait être avec nous au deuxième trimestre de cette année, alors gardez l’œil ouvert pour plus d’informations et faites-nous savoir ci-dessous si vous aimez ce que vous avez vu jusqu’à présent.

.