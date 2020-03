Développeur Oxenfree sur le mélange des démons, des boissons et du drame dans l’afterparty – Fonctionnalité

La semaine dernière, le Night School Studio a sorti Après la fête sur le Switch, une version que nous avons absolument adoré. Le suivi des années 2016 Sans bœuf se révèle être un digne successeur, mélangeant une histoire sombre et humoristique avec un accent de pointe sur le mariage direct des cinématiques avec le gameplay.

Étant donné qu’Afterparty se distingue à bien des égards de la plupart des versions sur l’eShop en ce moment, nous avons pensé qu’il serait intéressant de discuter avec certains des talents derrière la version et d’avoir un aperçu de la production. Nous avons eu la chance de parler avec nul autre que Sean Krankel – l’un des co-fondateurs du studio – et avons entendu de nombreux détails intéressants sur la philosophie sous-jacente du studio, les jeux mis au rebut et les idées qui n’ont pas pu entrer dans le version complète, et même un peu sur ce qui pourrait suivre pour Night School.

NL: Pour ceux qui ne connaissent pas Afterparty, parlez-nous un peu du cadre et du type de jeu.

Sean Krankel: Afterparty est un jeu qui est en quelque sorte un mélange entre une aventure entre copains et une comédie où vous incarnez deux personnages nommés Milo et Lola qui ont au début la vingtaine. Ils sont sur le point de se lancer dans ce qui semblait être des vies assez prometteuses quand ils meurent horriblement et découvrent qu’ils sont en enfer, bien que nous ne sachions pas vraiment pourquoi pour l’instant. Alors qu’ils sont sur le point d’être traités en enfer, un peu comme aller au DMV pour obtenir votre permis de conduire, ils découvrent qu’il y a une échappatoire où si vous pouvez être invité à la fête à la maison de Satan et distancer Satan, il vous accordera rentrée sur Terre. Cela s’est très rarement produit, peut-être seulement une fois dans les éons, c’est fondamentalement un exploit impossible. Mais pour le joueur, le jeu est un peu comme mixer Super mal et Beetlejuice ensemble sur ce pub ramper à travers l’enfer.

Votre équipe est composée à la fois de membres d’Ex-Disney et de Telltale, alors quelles leçons en tireriez-vous selon le développement d’Afterparty?

Je pense que nous avons un ensemble assez diversifié de personnes qui veulent que vous interagissiez avec l’histoire de nouvelles façons. En ce qui concerne nos antécédents Disney et Telltale, l’idée de fusionner l’histoire avec les mécanismes de jeu a été quelque chose de vraiment convaincant pour nous. Avant Oxenfree, la plupart des jeux d’histoire vous faisaient interagir avec une cinématique et cette cinématique aurait peut-être un dialogue de branchement, alors vous reviendriez au gameplay et cela deviendrait en quelque sorte un va-et-vient sans fin entre le gameplay et l’histoire. Nous voulions voir comment nous pourrions faire de ces deux éléments exactement la même chose. Comment pouvons-nous faire de ces deux choses exactement la même chose? Comment construire un jeu qui ne prend jamais le contrôle du joueur? Quelque chose qui vous permet de vous comporter dans ce monde comme vous le souhaitez et d’avoir l’agence pour changer l’histoire d’une manière que les autres jeux ne pourraient pas offrir.

Je fais partie des anciens de Disney, et pour moi, ce que nous avons essayé d’imprégner dans ce studio est un objectif de construction du monde très lourd. Essayer de trouver des moyens où nous avons des personnages et des mondes vraiment comparables qui sont également construits dans des environnements vraiment fantastiques. Les situations qui sont faciles à comprendre sans être beaucoup dans les jeux eux-mêmes seraient idéalement le genre d’expérience que nous voulons offrir. «Faire la fête pour sortir de l’enfer» est, espérons-le, une prémisse que tout le monde peut «obtenir». Du côté de Telltale, il y avait tellement de choses que l’équipe voulait construire à partir de ce que Telltale avait l’habitude de faire. Ils étaient la société narrative la meilleure de sa catégorie, mais le gameplay et cette délimitation entre le gameplay et les cinématiques étaient quelque chose que nous pensions pouvoir améliorer. Spécifiquement pour Afterparty, nous avons pris le système de dialogue fluide que nous avions dans Oxenfree, puis construit en plus de cela en créant différentes boissons qui pourraient ouvrir de nouvelles branches entières au dialogue et aux personnalités. C’était vraiment une question de comment nous faisons du jeu une extension de ce que vous voulez dire et faire et, idéalement, vous ne vous sentez jamais vraiment limité ou qu’il y a un «bon ou mauvais choix». Cela devrait ressembler davantage à un test de personnalité, pas à ce que nous, les développeurs, voulons vous faire faire.

Était-ce toujours le plan depuis le début de suivre Oxenfree avec un titre axé sur le même récit?

Bref, non. Nous savions que nous voulions continuer dans cette voie narrative, mais nous ne savions pas si nous utiliserions des mécanismes similaires ou ce que nous garderions d’Oxenfree par rapport à ce que nous laisserions derrière nous. Une fois qu’Oxenfree est sorti et nous avons vu comment le public a réagi à Alex (le principal protagoniste), en particulier comment ils ont vraiment pu définir Alex comme le leur, nous avons pensé qu’il serait assez idiot de laisser derrière lui ce qui fonctionnait bien pour nous. Donc, tout cela dit, nous voulons donner une tournure assez importante à ce qu’Oxenfree avait fait. Je pense que toniquement nous avons atterri dans un espace assez différent, où celui-ci est plus une aventure de copain comique et Oxenfree est plus un thriller surnaturel.

Je pense qu’il y a beaucoup de cœur et beaucoup des mêmes thèmes de maturité qui existent dans les deux jeux. Oxenfree a exploré le concept de la façon dont nous vous faisons sentir comme un personnage sous-alimenté dans une situation assez surnaturelle, tandis que dans Afterparty, nous voulions voir ce qui se passerait où vous pourriez jouer avec deux personnages et jouer avec toutes les choses que vous attendez d’un copain films, mais maintenant le rendre jouable. Au début, Milo et Lola ont l’impression d’être presque liés symbiotiquement, puis – sans rien gâcher – au cours de l’histoire, vous commencez vraiment à voir à quoi ressemble cette amitié à long terme et nous le manifestons dans des façons telles que la façon dont nous branchons l’histoire et comment les mécanismes de gameplay fonctionnent. Nous essayons toujours de trouver des moyens de changer ce que vous attendez. Je pense que je dirais que nous savions que nous ne voulions pas faire un jeu «effrayant», mais nous savions que nous voulions faire quelque chose enraciné dans l’histoire et de nouvelles façons d’interagir avec.

Avez-vous dû laisser des idées d’histoire ou de gameplay sur le sol de la salle de découpe? Si oui, quels étaient-ils?

Oui définitivement. Dans Afterparty, je pense que l’une des choses qui a fini par ne pas convenir, même si nous l’avons toujours trouvée convaincante, c’était les interactions dynamiques avec les boissons qui introduiraient plus de risques et de récompenses pour ce que vous buvez. Nous avions une version où vous deviez vous soucier de vomir, de vous évanouir et de vous réveiller dans un nouvel environnement, mais plus nous concevions toutes ces choses et les testions, nous avons découvert que rien de tout cela n’était vraiment amusant. C’était en fait assez déprimant et bizarre. Nous avons ensuite pivoté pour traiter les boissons dans le jeu plus comme des potions Harry Potter, ce qui en fait plus sur la création de nouvelles branches de dialogue et moins sur la gestion des ressources. A part ça, il n’y avait pas grand-chose que nous ayons laissé. Je pense que nous avons commencé avec un jeu encore plus grand que ce que nous avons fait, qui est déjà bien plus qu’Oxenfree. Je pense que toute réduction en cours de route visait davantage à améliorer l’orientation d’Afterparty et je pense que c’était finalement le bon choix.

Quels ont été les grands défis du cycle de développement d’Afterparty?

Nous en avons eu pas mal, tous venaient de nos yeux plus gros que nos estomacs. L’un des plus importants était d’avoir un monde qui était maintenant peuplé de trente ou quarante caractères à l’écran à la fois. Dans Oxenfree, nous avions au plus quatre ou cinq personnages à l’écran, tandis qu’Afterparty vous fait traverser des environnements urbains et des bars avec tous ces personnages qui ont leurs propres indications et conversations. Il y avait beaucoup de défis en termes de mise en place de ces scènes. De plus, avec le style artistique, nous avons décidé de passer à une approche plus 3D en termes de génération de notre art. Dans Oxenfree, tous les arrière-plans étaient en 2D tandis que les personnages étaient en 3D, mais Afterparty avait tout en 3D.

Nous avons vraiment dû augmenter la taille de l’équipe, mais pas tellement que nous ne pouvions pas nous permettre de créer le jeu, nous avons donc dû trouver des façons intelligentes de mélanger les ressources 2D et 3D pour obtenir ce look 3D en place. En plus de cela, avoir un plus grand casting signifiait avoir un plus grand casting d’acteurs de voix. Nous travaillions avec les horaires de plusieurs acteurs différents et tous ont heureusement fait un travail incroyable et nous avons eu la chance d’avoir des gens qui voulaient continuer à travailler avec nous après Oxenfree. Donc, le talent était génial, mais nous avions plus de trois cents modèles de personnages et plus d’une trentaine d’acteurs alors qu’Oxenfree était cinq acteurs. Pour résumer, je dirais que l’échelle et la portée étaient les grands défis; nous voulions faire quelque chose qui ressemblait plus ou moins à un film Pixar coté R mais avec une assez petite équipe qui y travaille.



À quoi ressemblait le processus d’écriture de script pour Afterparty?

Tous les crédits sont dus à l’équipe de rédaction ici! L’écrivain principal du scénario est Adam Hines, mon cousin et co-fondateur du studio. Adam a écrit tout Oxenfree, mais avec Afterparty, nous avons fini par agrandir l’équipe et ajouté trois autres écrivains, qui étaient tous d’anciens gens de Telltale ou ont une formation en animation. Il y avait de nouveaux défis ici en termes d’avoir une équipe d’écrivains contre un seul écrivain travaillant dessus, mais l’avantage était que nous pouvions nous éloigner de la conception du «film jouable» d’Oxenfree et la structurer davantage comme Rick et Morty ou Bojack Horseman ou Les Simpsons où il y a un arc cohérent, mais à l’intérieur de cela, chacune des quêtes peut ressembler davantage à des épisodes. Vous pouvez suivre un ensemble spécifique de personnages pendant vingt à trente minutes et ils sont très différents des personnages que vous rencontrerez dans le segment suivant. Donc, c’était plutôt cool de laisser les scénaristes fléchir chacun sur une base de quête, ce qui s’est passé sous la supervision d’Adam.

Je pense que le script est arrivé à peut-être 110 000 mots; sur la taille de nombreux scripts de films.

L’une des choses que nous avons faites très tôt pour nous assurer que les choses ne semblaient pas trop dispersées était de définir le voyage pour Milo et Lola et ce que nous voulions voir d’eux. L’histoire concerne finalement leur amitié à long terme et les défis qui en découlent. Toutes les quêtes sont conçues pour taquiner et extraire différents aspects de ces rythmes d’histoire plus importants.

Au début, nous avons décidé des cinq ou six fins que nous voulons que les joueurs voient, nous savions que celles-ci avaient les thèmes principaux de ce que vous voudriez voir dans ce genre d’histoire et à la fin du deuxième acte, nous ‘ re vraiment creuser plus profondément dans leur amitié. Donc, une fois que tout cela était en place et que nous savions où nous voulions que leur amitié soit à la fin, nous avons ensuite pu mettre tous les écrivains pour combler les lacunes avec leurs propres idées pour les quêtes. Je ne veux certainement pas trop le simplifier. C’est un acte d’équilibrage massif pour les scénaristes de passer d’une histoire à l’autre à une agence narrative tout en déballant cette boule d’écriture spaghetti. Je pense que le script est arrivé à peut-être 110 000 mots; sur la taille de nombreux scripts de films. Avoir un auteur principal à la tête de cela aide vraiment.

Le cas échéant, sur quelle inspiration principale (livres, films, etc.) ou influences vous inspiriez-vous en écrivant ceci?

Nous voulions que les joueurs rient et se sentent comme si ces personnages étaient liés, mais face à des circonstances presque sans rapport, plus grandes que nature. Nous avons donc regardé beaucoup de films d’Edgar Wright, Beetlejuice, Superbad, L’excellente aventure de Bill et Ted, toutes ces choses qui se concentrent sur les relations charnues entre les meilleurs amis qui se font rebondir par un monde extérieur. Faire une sorte de version jouable de ce genre de films nous a séduit très tôt. En ce qui concerne les traditions, cependant, je pense qu’Adam et l’équipe se sont beaucoup amusés parce que nous avons traité ce monde comme si chaque religion était correcte. À cet égard, rien n’est interdit, alors quand cela était approprié, nous empruntions, disons, à la Bible, alors que dans d’autres cas, nous empruntions à des textes religieux fictifs ou à d’autres philosophies que beaucoup chérissent. Il s’agissait toujours de trouver des moyens d’appliquer les thèmes de notre histoire à toutes ces versions et perspectives sur l’au-delà. Donc, l’inspiration était un mélange intéressant de ces films bas et de certains sous-textes religieux élevés pour le monde que vous parcourez.

À quoi ressemblait le processus d’enregistrement?

Ça variait! La plupart des acteurs étaient locaux, heureusement, et avec notre studio à LA, la plupart des acteurs vivent à proximité ou passent assez régulièrement. Nous avions déjà un excellent studio d’enregistrement avec lequel nous avons travaillé sur Oxenfree et une grande partie de ce processus a été tirée de notre expérience précédente. La partie provocante est venue du script passant par diverses réécritures et branches. Il est difficile de continuer à recruter des talents et d’avoir beaucoup d’acteurs occupés avec des horaires qui se chevauchent et qui travaillent ensemble pour respecter les délais que nous voulons.

L’autre chose en plus, spécifiquement pour Milo et Lola, avait à voir avec le nombre de boissons que vous pouvez avoir. Dans un bar donné, vous pouvez choisir jusqu’à cinq types de personnalité différents en fonction des boissons et des choix standard. Donc, mettre les acteurs de bonne humeur pour, disons, parler en tant que pirate pour une ligne, lire puis parler comme un gangster ou raconter de mauvaises blagues vaudevilliennes pour une autre, tout à fait pour le swing du pendule. Dans Oxenfree, la plupart du ton était assez cohérent. Mais Afterparty, étant une comédie, était partout avec la gamme sauvage de boissons et comment tout cela doit toujours être drôle dans une certaine mesure. À cet égard, la mise en scène était beaucoup plus intéressante, puis les horaires sont fous quand vous avez tous ces acteurs occupés à jongler.

Comment avez-vous trouvé les différents effets de boisson?

C’était amusant! En fait, nous avons fait un petit tour de pub nous-mêmes et cela ne s’est pas trop bien terminé, alors nous avons arrêté de faire ça! Le moment magique «aha!» Pour nous a été lorsque nous avons reconnu que nous pouvions utiliser des boissons pour refléter un style de personnalité caricatural. À l’origine, nous pensions que les boissons refléteraient de près la façon dont nous nous comportons tous dans la vraie vie. Par exemple, l’un vous rendrait un peu plus coquette tandis qu’un autre vous rendrait plus agressif. Mais, plus nous avancions, plus nous reconnaissions que nous pouvions fortement thématiser ces boissons et les appliquer à différents puzzles et défis. De plus, nous pourrions faire des boissons vraiment bizarres! À la base, le système de boissons est le reflet de quelqu’un qui sort et dit “ça va être une soirée tequila, parce que je veux faire la fête!” Nous voulions amplifier cela, et cela a contribué à la façon dont nous avons développé des choses comme les lieux et les intrigues. Oxenfree était comme un monde relativement normal confronté à ces circonstances étranges, plus grandes que nature, mais dans Afterparty, cela ressemble plus au monde entier peut être un peu comme un monde Pixar classé R. Nous pouvons faire en sorte que les personnages passent à une barre S&M de démons fous de trois étages et faire beaucoup de blagues à ce sujet, ou nous pouvons traiter des choses assez sombres, mais en raison du cadre ridicule, nous pouvons être assez sur le nez à ce sujet. Ainsi, les boissons s’y prêtaient bien; ils sont ridicules dans leur concept et donnent envie aux gens de continuer à expérimenter.

Nous pensons que lors de la production d’Afterparty, votre équipe produisait simultanément un spin-off de Stranger Things qui n’a jamais vu le jour à cause de la chute de Telltale Games. Qu’est-il arrivé à ce qui restait de cela? Le cas échéant, quelles idées ou concepts que vous alliez explorer avec cette version aimeriez-vous revoir?

C’est une grande question. Je n’ai jamais publiquement confirmé ou nié cela, mais je dirai que nous travaillions sur un jeu comme celui-ci et qu’il est juste en quelque sorte… disparu maintenant. Comme, il existe une version de ce jeu qui existe et est incomplète, et après que Telltale se soit plié, ce jeu aussi. Il y a aussi des choses que nous aimerions revoir. Je n’entrerai pas dans les détails de manière très précise, mais je dirai que l’une des choses que nous voulons continuer à approfondir est de savoir comment nous pouvons brancher l’histoire d’une manière qui ne se limite pas au dialogue. Alors que dans Oxenfree, c’était presque à cent pour cent seulement le dialogue, et dans Afterparty c’était le dialogue, les boissons et certaines activités et mini-jeux. Dans le jeu Stranger Things, nous jouions avec beaucoup plus de façons de créer une histoire basée sur l’action, l’heure de la journée et bien d’autres choses. C’était un projet très cool, et je pense que ces concepts feront leur chemin dans ce que nous cherchons à faire ensuite.

Pour le prochain jeu, voulez-vous faire une autre version narrative comme Afterparty et Oxenfree? Sinon, quels autres genres aimeriez-vous explorer?

Au cœur de tout ce que nous faisons, la narration sera toujours présente. Ce que je veux dire par là, c’est que vous aurez un personnage passant par une sorte d’arc et que vous aurez des interactions intéressantes avec d’autres personnages et, idéalement, le joueur aurait beaucoup d’agence dans ce domaine. Cela dit, je ne pense pas que nous soyons nécessairement entièrement mariés à utiliser à nouveau le même système de dialogue ou à utiliser les mêmes perspectives de caméra. Il y a beaucoup d’idées qui sont lancées en interne maintenant que nous sommes dans la phase de découverte de ce qui va suivre, qui comprend de nombreuses nouvelles façons d’interagir avec le monde du jeu. Il est très peu probable que nous nous éloignions du récit à ce moment-là, ou dans quelque chose comme un produit sportif multijoueur ou quelque chose comme ça.

L’autre chose est que nous aimerions explorer de nouveaux genres et tons juste d’un point de vue narratif, un peu comme le passage d’Oxenfree à Afterparty. Pour ne pas dire que nous voulons basculer sauvagement entre les concepts, mais pourquoi ne pas faire une comédie romantique ou un jeu de cambriolage? Il existe tout un monde d’autres types d’histoires qui bénéficieraient d’un récit axé sur les joueurs. Il y a même des idées pour explorer à nouveau le personnage d’Oxenfree ou Afterparty. Nous sommes tellement tôt dans la conception de tout ce que nous ne voulons rien faire avant d’avoir une bonne raison pour le “comment?”, Nous voulons nous assurer que nous poussons nos mécaniciens vers l’avant avant de prendre de grandes décisions. Il y a donc une garantie que nos mécaniciens iront de l’avant ou dans de nouvelles directions, mais le genre est toujours très en suspens.

Quels sont les principaux enseignements que vous avez tirés de la réception critique et commerciale à Afterparty?

Nous avons été agréablement surpris par le nombre de personnes liées à l’histoire et aux personnages. Je pense que c’est un jeu difficile à vendre si vous ne vous connectez pas immédiatement avec le concept haut. Les gens qui jouent au jeu se rendent compte qu’il y a plusieurs couches. Oui, il y a des aspects comiques et d’aventure, mais il y a une histoire avec une tonne de cœur et beaucoup d’agence de joueurs. C’était agréable de voir que les gens se connectent à cela, parce que si les personnages ou le monde n’étaient pas convaincants, le jeu entier ne le serait pas non plus.

Une autre chose est à quel point il est toujours surprenant que les gens ne voient pas le travail qui a servi à quelque chose. Il y a certaines choses sur lesquelles nous avons passé des mois à travailler et à paniquer que personne n’a même remarqué. Je ne vais pas dire ce que ces choses sont parce que j’ai hâte que les gens les découvrent! Le revers de la médaille, c’est que les gens pensent qu’ils voient des choses et qu’ils ne le voient pas. Ils s’attendront à un œuf de Pâques, ou que cela relie les points à un ARG plus grand ou à Oxenfree, et il n’y en a pas nécessairement beaucoup ici. C’est amusant de regarder les gens le déballer eux-mêmes à cet égard, j’ai aimé prendre une certaine distance avec le jeu et voir de quoi les gens tombent amoureux. Lorsque vous le livrez, il est difficile non seulement de voir le jeu comme un gros effort des deux dernières années, mais c’est agréable de regarder les gens interagir avec lui juste pour ce qu’il est. Au cours de la prochaine année ou des deux prochaines années, nous prévoyons toujours beaucoup de soutien pour Afterparty pour le mettre sur de nouvelles plateformes et peut-être même du contenu supplémentaire.

Sans trop en dévoiler, quelles sont vos idées de contenu supplémentaire?

Tout ce que je dirais, c’est que les premières pensées se concentrent sur ce qui serait essentiellement plus d’épisodes dans le monde. Nous aimerions vraiment jouer avec qui vous joueriez et quels sont vos objectifs. Ce ne serait peut-être plus exactement Milo et Lola. C’est peut-être quelqu’un d’autre. Nous voulons nous assurer qu’il existe une raison pour laquelle du contenu supplémentaire existe, nous ne voulons pas simplement pomper du contenu téléchargeable aléatoire. Mais, il y a déjà eu des idées vraiment intéressantes en interne que les gens commencent vraiment à se rassembler. Donc, certainement pas confirmé, mais c’est un moment amusant après l’expédition où nous décidons sur quoi nous concentrer ensuite. S’agit-il de nouveautés? Continue-t-il de construire certains des mondes que nous avons déjà créés? Je pense que ce sera un peu des deux.

Enfin, à quels jeux avez-vous joué récemment?

Je suis dans environ quarante heures Dragon Quest XI! Je ne m’attendais pas à intégrer cela dans ce jeu, je ne joue même pas aux JRPG. Mais quelque chose vient de m’attraper avec ce jeu, je pense qu’une partie de cela a à voir avec ma fille de sept ans. Elle est juste obsédée par le monde et peut y jouer assez facilement. Donc, Dragon Quest vient de me consommer sur Switch, sur d’autres plateformes avec lesquelles je travaille Jedi: Ordre déchu et Échouement de la mort. Je vais continuer à avancer dans Dragon Quest jusqu’à Traversée d’animaux et CONDAMNER sortir!

Merci à Sean d’avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous attendons avec impatience le prochain grand projet de Night School Studio. En attendant, n’hésitez pas à partager vos réflexions sur Afterparty et vos boissons préférées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous n’avez pas encore réussi à le télécharger, qu’attendez-vous?

