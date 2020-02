Devenez le DJ du moment avec FUSER, le nouveau jeu musical des créateurs de Rock Band

Un jeu qui nous invite à «fusionner» les chansons les plus jouées, avec plus de 100 thèmes au choix.

NCsoftetHarmonix, créateurs originaux de Rock Band, revenez sur scène avecFUSER, un nouveau jeu musical a annoncé cet après-midi queaccéder à PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PCplus tard, à un moment donné2020.

Selon ses créateurs, FUSER est “un festival de musique virtuelle sans fin dans lequel vous contrôlez la musique“Comme son nom l’indique, le gameplay réside dans“fusionner” différents éléments des chansonsmieux connu pour leur donner vie de différentes manières, avec des thèmes dedes artistes comme Billie Eilish, The Chainsmokers, Imagine Dragons, Lil Nas X, Lizzo, Migos, Post Maloneet bien d’autres.

Un jeu DJ quicompter la sortie avec plus de 100 chansonsà notre disposition, pourmélanger de façon fluide et intuitiveles éléments que nous aimons le plus chez eux, etpartager nos séances en ce moment. Selon les mots de Steve Janiak, président d’Harmonix: “avec FUSER, nous offrirons le fantasme musical ultime dans un jeu[…] FUSER place les joueurs au centre de touten leur permettant de remixer et de partager certains des plus grands succès sur leur chemin vers les têtes d’affiche[de los festivales]”.

Comme nous l’avons déjà mentionné, la liste des chansons du jeu dépasse les cent sorties, etcouvrir des genres aussi disparates quela musique pop, le rap et le hip-hop, le R&B, la danse, le rock ou même le country, ainsi que la musique latine et caribéenne. FUSER sera disponible sur toutes les plateformes mentionnées ci-dessus, à une date à déterminer cette année. D’ici là, et si vous avez envie de bouger le squelette, voici le tennis des meilleurs jeux musicaux et de danse.

