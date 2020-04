Devez-vous goûter la boisson mystère? Voici ce qui se passe! – HITC

Square Enix

Voici ce qui se passe si vous goûtez la boisson mystère du remake de Final Fantasy VII.

Le remake de Final Fantasy VII est disponible sur PlayStation 4 et a sans surprise débuté au numéro un des charts britanniques. Bien qu’il y ait des éléments décevants sur le «remake», il y a beaucoup de bons aspects tels que les personnages étant presque parfaits. En plus des caractérisations d’un casting bien-aimé étant meilleures que jamais, il existe également des choix dans le jeu qui vous aident à vous immerger davantage dans le rôle de Cloud. L’un des nombreux choix consiste à goûter ou non une boisson mystère, et ici vous découvrirez ce qui se passe si vous choisissez l’une ou l’autre option.

Comme mentionné précédemment, il y a beaucoup de choix à faire dans le remake de Final Fantasy VII tels que ce que Tifa devrait porter (sportif – évidemment), accepter une fleur d’Aerith ou lui dire d’en faire une, et des têtes, des queues ou non jouer avec Chocobo Sam. Certains de ces choix ont des conséquences / ramifications tandis que d’autres sont juste pour montrer comme 99,9% des options de dialogue dans Persona 5 Royal.

En ce qui concerne la dégustation ou non de la boisson mystère, vous découvrirez ci-dessous ce qui se passe après avoir choisi l’un ou l’autre choix.

Devriez-vous goûter la boisson mystère dans FF7 Remake?

Peu importe que vous goûtiez la boisson mystère ou non dans le remake de Final Fantasy VII.

Choisir de goûter la boisson mystère dans le remake de Final Fantasy VII ne fera que commenter Cloud à Aerith.

Il n’y a pas de buff MP ou HP qui vient avec l’abattage du liquide énigmatique comme dans certains autres jeux, et cela n’entraînera pas l’ivresse de Cloud et ne rendra les choses floues pendant une bataille.

Bien qu’il n’y ait aucune ramification à dire oui ou non à l’alcool unique, vous pouvez aussi bien le boire afin que vous puissiez entendre Cloud en dire quelque chose plutôt que rien du tout.

Bien qu’il soit décevant qu’il n’y ait aucune conséquence à ce choix, il y a beaucoup dans le remake de Final Fantasy VII qui comptent vraiment. Cela signifie que vous ne devriez pas vous inquiéter du tout que chaque choix dans le jeu soit superficiel uniquement sans profondeur ni signification.

