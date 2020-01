Devil May Cry 3 édition spéciale “Commutation d’arme” dévoilée

Capcom a annoncé une autre nouvelle fonctionnalité qui sera incluse dans Devil May Cry 3 édition spéciale pour Switch.

La fonctionnalité est appelée «Changement d’arme» et permet aux joueurs de basculer entre toutes leurs armes à la volée en mode «Style libre». Le producteur de Capcom Matt Walker a expliqué comment cela fonctionne dans une vidéo sur Twitter, que vous pouvez trouver ci-dessous:

Il est temps de dévoiler une autre fonctionnalité pour #DevilMayCry 3 Special Edition sur #NintendoSwitch: Weapon Switching! Écoutez-le du producteur Matt Walker (@retrootoko) lui-même. https://t.co/vbKnQ6doUZ pic.twitter.com/O6KRNUMrar

– Devil May Cry (@DevilMayCry) 30 janvier 2020

“Je sais que vous pensez probablement,” Attendez, Matt, je peux déjà basculer entre les armes à la volée dans Devil May Cry 3, “”

“Vous le pouvez, mais vous n’avez jamais été en mesure de basculer entre deux armes à distance et deux armes de mêlée à un moment donné. Et la façon dont ce serait habituellement, entre les missions ou à une statue de la Divinité, vous iriez et vous mettriez ces deux armes. »

“Eh bien maintenant, en mode Free Style dans Devil May Cry 3 Special Edition sur Nintendo Switch, vous allez pouvoir basculer entre toutes les armes que vous avez dans votre inventaire. Et la façon dont vous allez le faire est d’appuyer sur le bouton ZR pour les armes de mêlée, le bouton ZL pour les armes à distance, et vous pouvez parcourir toutes les armes. Ou si vous maintenez le bouton enfoncé et utilisez le joystick droit, vous allez voir qu’il y a un menu radial qui apparaît… Vous verrez que vous pourrez choisir l’arme spécifique que vous voulez en maintenant le Bouton ZR ou ZL comme bouton Maj, puis en sélectionnant l’arme spécifique avec le joystick droit. »

Cette nouvelle fonctionnalité a également été présentée dans un flux en direct de Capcom organisé plus tôt dans la journée, que vous pouvez rattraper ici.

Devil May Cry 3 édition spéciale pour Switch lance le 20 février 2020.

