Devil May Cry 3 édition spéciale pour prendre en charge le style sans couture, préchargement maintenant disponible

Capcom a annoncé que Devil May Cry 3 Special Edition prendrait en charge une nouvelle option de commutateur de style transparent sur Nintendo Switch.

Le jeu est maintenant disponible en préchargement sur le Nintendo eShop pour 19,99 USD. Les joueurs qui préachèteront l’édition spéciale de Devil May Cry 3 recevront également une remise de 50% sur Devil May Cry et Devil May Cry 2.

Bande-annonce et détails:

Dans un message aux développeurs plus tôt ce mois-ci, le producteur Matt Walker de l’équipe de développement de Capcom a révélé que de nouvelles fonctionnalités seraient ajoutées pour Édition spéciale Devil May Cry ™ 3 sur la console Nintendo Switch ™. La première nouvelle fonctionnalité de la prochaine version du jeu d’action élégant préféré des fans a été confirmée via la première partie d’une série spéciale de messages vidéo. Les fans de l’action intense et ininterrompue de la marque auront la possibilité de changer de style de combat à la volée de manière transparente lorsque le jeu sera lancé sur Nintendo Switch le 20 février. Le jeu est maintenant disponible en pré-achat, et des informations sur les ajouts restants sera disponible les 30 janvier et 13 février.

L’option de changement de style sans couture récemment confirmée permet aux joueurs de choisir entre les six styles de combat du jeu, dont quatre sont disponibles pour commencer et deux autres qui sont déverrouillés à mesure que les joueurs progressent. Cette nouvelle fonctionnalité de gameplay offrira des options de combat plus fluides et créera des opportunités pour de nouveaux combos SSStylish passionnants. Un aperçu de la nouvelle fonctionnalité de gameplay sera diffusé dans un livestream d’accompagnement plus tard dans la journée sur les réseaux sociaux Devil May Cry.

Devil May Cry 3 Édition spéciale apporte le pack d’action complet et élégant à Nintendo Switch, offrant l’ajout de Vergil en tant que personnage jouable et les 9 999 étages du mode de survie «Bloody Palace». Le mode portable du système offre la flexibilité supplémentaire de jouer pour la première fois en déplacement.

Devil May Cry 3 Édition spéciale est maintenant disponible en pré-achat sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch pour MSRP 19,99 $ avec une promotion spéciale pour les clients lève-tôt. Joueurs nord-américains qui pré-achètent Devil May Cry 3 Édition spéciale pour Nintendo Switch bénéficiera d’une réduction de 50% sur les achats de Devil May Cry et / ou Devil May Cry 2.

Sur Devil May Cry 3 édition spéciale pour Switch:

Devil May Cry 3 Édition spéciale sert de préquelle pour la série d’action emblématique, se déroulant des années avant l’original Devil May Cry. Cette histoire d’origine explore le voyage menant à et culminant dans la confrontation de Dante contre son frère jumeau, Vergil. Dante doit utiliser son épée de marque Rebellion et ses deux pistolets Ebony et Ivory pour empêcher Vergil de déverrouiller une porte vers le royaume démoniaque et d’infester le monde de démons. En cours de route, les joueurs auront un aperçu de nombreux aspects de la série, depuis la première rencontre avec Lady, la favorite des fans, ainsi que les débuts de la boutique titulaire de Dante.

