Capcom avait quelque chose de spécial à montrer aujourd’hui concernant Devil May Cry 3: Special Edition pour Nintendo Switch. Comme il avait été dit précédemment, le jeu d’action bénéficiera désormais du mode Free Style. Vous pouvez vérifier le nouveau mode dans le tweet ci-dessous. Devil May Cry 3: Special Edition est maintenant disponible en pré-achat via le Nintendo Switch eShop.

