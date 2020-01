Devil May Cry 3 Special Edition reçoit plus de détails sur les changements de style, livestream prévu pour le 16 janvier

La semaine dernière, un nouveau système de «changement de style» a été révélé pour Devil May Cry 3 édition spéciale sur Switch.

Aujourd’hui, Capcom a révélé de nouveaux détails supplémentaires sur le fonctionnement de ce système de changement de style, ainsi que certains des nouveaux styles de combat que Dante pourra utiliser dans le jeu. En outre, un livestream spécial pour présenter cette nouvelle fonctionnalité aura lieu sur le Twitch Channel de Capcom le 16 janvier à 14h00 PST / 17h00 HNE / 22h00 GMT.

Découvrez tous les détails ci-dessous via la publication officielle de Capcom:

Comme vous le savez peut-être déjà, Devil May Cry 3 Special Edition arrivera sur Nintendo Switch le 20 février… et vous avez peut-être également entendu le producteur Matt Walker que nous emballons quelques petits «extra» supplémentaires dans cette version du jeu. . Il est maintenant temps de commencer à dévoiler ces nouvelles fonctionnalités et de voir comment elles vont changer votre façon de jouer à ce jeu d’action de chef-d’œuvre!

Présentation de la nouvelle fonctionnalité n ° 1: changement de style!

Devil May Cry 3 a été le premier de la série à introduire le système de styles, vous permettant de choisir entre 6 styles différents (4 pour commencer et 2 débloqués plus tard) au début de chaque mission ou sur une statue de la Divinité. Le système de style a été propulsé à la vitesse supérieure dans Devil May Cry 4, qui a introduit la commutation de style dynamique pendant le combat avec un clic sur chacun des boutons du pavé numérique. Comme nous savons que DMC3 Special Edition occupe une place spéciale dans le cœur de chacun, nous avons décidé de le rendre encore plus spécial cette fois-ci, et avons emprunté ce nouveau truc à DMC4.

Le changement de style dans DMC3 Special Edition (Nintendo Switch) fonctionnera comme vous vous en doutez. presse UP pour Trickster, VERS LE BAS pour la Garde royale, LA GAUCHE pour Gunslinger et DROITE pour Swordmaster. Pour les styles spéciaux déverrouillés plus tard dans le jeu, il vous faudra appuyer deux fois rapidement sur des boutons spécifiques. Pour Doppelganger, appuyez deux fois sur LA GAUCHEet pour Quicksilver, appuyez deux fois sur DROITE.

La mise à niveau des 4 styles principaux s’apparente également à la version originale de DMC3, mais avec l’avantage supplémentaire que vous pouvez travailler sur la mise à niveau de plusieurs styles presque simultanément!

Assez bien, non? Si vous voulez voir cela en action, connectez-vous à notre flux en direct DEMAIN, 16 janvier à Twitch.tv/CapcomUSA à partir de 14h PST / 17h HNE / 22h GMT.

Devil May Cry 3 édition spéciale lance le 20 février sur Switch.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.