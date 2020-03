Devolver Digital annonce un Devolver Direct pour l’annulation de l’E3 2020

Récemment, la communauté des joueurs a reçu l’une des pires nouvelles et des plus redoutées à ce jour cette année. Et est-ce que COVID-19, mieux connu sous le nom de coronavirus, cause de nombreux ravages sur son chemin, non seulement pour la santé, mais aussi renverser les événements. De cette façon, l’E3 2020 a été officiellement annulé par l’ESA, organisatrice du salon Angelina, ce qui a consterné différentes entreprises. C’est pourquoi certains tiendront leurs propres conférences à ces dates sous la forme d’une diffusion en ligne, dont Devolver Digital.

Ubisoft et Microsoft sont deux des plus grandes entreprises qui ont confirmé leur propre événement, mais elles n’étaient pas les seules. Limited Run Games a rejoint cette tendance afin d’éviter les coronavirus et les foules. Devolver Digital est un autre qui fera également sa propre diffusion en direct, et sera appelé “Devolver Direct”, paraphrasant le Nintendo Direct. Ils ont partagé les nouvelles sur leur compte Twitter officiel, mais nous laissons cette publication ci-dessous:

La semaine de l’E3 a toujours été une grande partie de ce que nous faisons et nous sommes vraiment déçus par l’annulation de l’événement lui-même.

Beaucoup de choses à jongler mais en ce moment, nous prévoyons d’avoir une conférence de presse en direct / en direct et peut-être plus. pic.twitter.com/nGDAEsIzUs

– Return Digital (@devolverdigital) 11 mars 2020

Bien que l’ESA ait placé le coronavirus comme cause de l’annulation de l’E3 2020, de nombreux acteurs assurent également que l’absence de Sony, entre autres nouvelles, a été un élément fort de cette décision difficile de l’organisation. Combien d’événements supplémentaires COVID-19 pourra-t-il annuler?

