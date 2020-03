Devolver Digital et Limited Run confirment leurs propres événements numériques en annulant l’E3 2020

Les deux éditeurs rejoignent des entreprises comme Microsoft, qui ont également confirmé leur événement digital.

L’E3 2020 a été officiellement annulé. Très probablement, beaucoup d’entre vous avaient déjà fait écho à la nouvelle, et alors que les effets du coronavirus se font sentir dans l’industrie, les sociétés sont annoncées.leurs propres alternatives en l’absencedu plus grand événement annuel du monde du jeu vidéo. Des entreprises commeRetour numériqueyJeux à tirage limitéqui, comme d’autres, ont confirmé queils feront leur propre conférence numériqueles jours où l’E3 aura lieu.

Le premier des deux, Devolver Digital, a été choqué par l’annulation de l’événement et a veillé à ce quesera diffusé en direct dans le style de la Nintendo: “Nous avons beaucoup de choses à gérer, mais pour le moment nous prévoyonsune émission Return Direct ou une conférence de presse, et probablement plusCes dernières années, Devolver diffusait une présentation préenregistrée aussi folle qu’excentrique, doncil faudra voir comment ils accompagnent le format cette année.

Pour sa part,Jeux à tirage limité, le distributeur spécialisé dans la mise en forme physique des jeux numériques, fera sa présentation via Twitch, eta déjà fixé la date et l’heure de l’événement: 8 juin à 15 h 00 HE, ce qui équivaut à 20 h 00 sur l’heure de la péninsule espagnole.

Cesce ne sont pas les seules entreprisesIls ont déjà rendu compte de leurs plans concernant l’E3 2020. Microsoft organisera un événement numérique avec la Xbox Series X comme protagoniste principal, tandis qu’Ubisoft étudie diverses options pour mener à bien sa présentation. Pour sa part, l’ESA est claire: il y aura l’E3 2021 et ils promettent une réinvention pour l’événement.

