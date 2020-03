Devolver Digital et Limited Run Games diffuseront toujours des présentations E3

L’éditeur indépendant Devolver Digital s’est fait un nom ces dernières années en organisant des présentations parodiques à l’époque de l’E3. Bien qu’elle soit allée sur Twitter hier pour dire à tout le monde d’annuler leurs “vols et hôtels E3” avant la fin officielle de l’exposition annuelle, la société poursuivra ses projets.

Il a fourni une brève mise à jour via Twitter – indiquant comment il a été bouleversé par l’annulation de l’événement. Heureusement, un livestream et “peut-être plus” est en route:

La semaine de l’E3 a toujours été une grande partie de ce que nous faisons et nous sommes vraiment déçus par l’annulation de l’événement lui-même.

Beaucoup de choses à jongler, mais en ce moment, nous prévoyons d’avoir une conférence de presse en direct Devolver Direct / et peut-être plus. pic.twitter.com/nGDAEsIzUs

– Devolver Digital (@devolverdigital) 11 mars 2020

Sur une note connexe, l’éditeur physique Limited Run Games a confirmé qu’il diffusera toujours sa propre conférence de presse. Comme d’habitude, il sera rempli d’annonces sur les prochaines sorties physiques. Cela aura lieu le 3 juin, via Twitch.

# E3Annulé, mais le spectacle doit continuer!

Rejoignez-nous pour # LRG3, notre troisième conférence de presse totalement live et totalement bitchin pour les plus grandes annonces de l’avenir des jeux vidéo physiques: le 8 juin à 15h HE sur https://t.co/vzY9JjjJzs. pic.twitter.com/HbfCN6w13W

– Limited Run Games (@LimitedRunGames) 11 mars 2020

Serez-vous à l’écoute de l’une de ces présentations? Laissez un commentaire ci-dessous.

.