Devolver Digital Hosting 2020 New Year Sale sur le Switch eShop

Ajoutez Devolver Digital à la liste des éditeurs qui organisent une vente en ligne pour le début de 2020. Un certain nombre de titres phares ont été fortement réduits, notamment Gris, Hotline Miami Collection, Katana Zero, My Friend Pedro, The Messenger, et plus encore.

Vous trouverez ci-dessous la gamme complète de remises:

Ape Out – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Broforce – 3,74 $ (au lieu de 14,99 $)

Crossing Souls – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Downwell – 1,49 $ (au lieu de 2,99 $)

Entrez dans le donjon – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Gato Robotto – 3,99 $ (au lieu de 7,99 $)

Gris – 8,49 $ (au lieu de 16,99 $)

Heave Ho – 6,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Hotline Miami Collection – 12,49 $ (au lieu de 24,99 $)

Je déteste courir en arrière – 3,74 $ (au lieu de 14,99 $)

Katana Zero – 9,74 $ (au lieu de 14,99 $)

Minit – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Mère Russie saigne – 3,74 $ (au lieu de 14,99 $)

Mon ami Pedro – 13,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Pas un héros: édition Super Snazzy – 2,59 $ (au lieu de 12,99 $)

Pikuniku – 6,49 $ (au lieu de 12,99 $)

Reigns: Game of Thrones – 1,99 $ (au lieu de 3,99 $)

Reigns: Kings & Queens – 3,99 $ (au lieu de 7,99 $)

The Messenger – 11,99 $ (au lieu de 19,99 $)

The Red Strings Club – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Vous aurez jusqu’au 16 janvier à 23 h 59 PT / 17 janvier à 2 h 59 HE pour économiser sur les jeux ci-dessus.

Source: Switch eShop

