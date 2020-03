Devs: tout ce que vous avez manqué dans la première de la nouvelle émission de télévision en streaming de Hulu

La nouvelle mini-série de thrillers technologiques d’Alex Garland interroge le tissu de l’univers, l’existence du libre arbitre et le n

Les développeurs d’Alex Garland sont enfin là, et après la première de sa série en deux parties sur Hulu, nous supposons que vous avez des questions tourbillonnant autour de votre tête. Ne vous inquiétez pas, nous aussi. Nous allons juste aller droit au but ici et admettre que nous ne savons rien de l’informatique quantique, donc ce spectacle est une expérience d’apprentissage tout autour – mais, espérons-le, c’est une expérience qui continuera à nous ravir et à nous terrifier six autres épisodes.

Si vous êtes un fan d’Annihilation ou d’Ex Machina, il est probable que vous soyez assez familier avec le style visuel dense de Garland. Symbolisme? Vérifier. Préfiguration inquiétante? Vérifier. Couches sur couches de doubles, parfois même triples? Vérifiez, vérifiez et vérifiez. Et Devs met tout cela au premier plan de manière majeure. Après Lily, programmeuse de cryptage dans une énorme entreprise technologique de la Silicon Valley nommée Amaya, alors qu’elle lutte pour découvrir la vérité sur la mystérieuse disparition de son petit ami Sergei, Devs est une part de thriller technologique, une partie de cauchemar existentiel dans le fantastique (mais pas trop) fantastique) aujourd’hui. Il utilise une technologie qui ne sort pas, mais qui pourrait certainement le faire, et examine exactement quelle est notre responsabilité si ce fantasme devenait réalité.

