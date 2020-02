Diablo 4 offre des détails sur votre coopérative locale et un support pour les commandes PC, et présente les canbales

Blizzard se penche sur la conception de son interface et son évolution au cours des derniers mois.

L’équipe deBlizzarden charge du Diablo IV attendu a offert de nouveaux détails liés à ce jeu vidéo d’action et de rôle prometteur, en se concentrant sur la conception et les changements que l’interface utilisateur a subis ces derniers mois, ainsi que confirmé par la coopérative locale et la prise en charge des commandes PC.

L’interface a subi plusieurs changements depuis la présentation du jeu à la BlizzCon 2019Les auteurs de Diablo 4 affirment être sur le point de concevoir un “interface brute et réalistesans perdre en confort d’utilisation. “En ce sens, leinventaireC’est l’un des éléments qui a subi le plus de changements ces derniers mois, notamment après l’avis des fans qui ont pu tester la démo de la BlizzCon 2019. “Nous avons réorganisé la distribution de l’inventaire pour obtenir une composition plus équilibrée”, commentent-ils.

Labarre d’actiondans le coin inférieur gauche de l’écran a également généré pas mal de commentaires, donc Blizzard a décidé de le déplacer vers unposition centraledans la version PC en gardant l’option de le placer à gauche pour ceux qui le souhaitent. “La configuration dans le coin gauche[predeterminada en consolas]a surgi parce que nous voulons effacer la zone de combat centrale et libérer le bas de l’écran “, expliquent-ils dans un message très intéressant publié sur leur site officiel. Les responsables disent que plus on s’éloigne de l’écran, meilleure est la barre d’action à gauche. , ils conserveront donc cette option sur PC, pendant que le jeu seracompatible avec les commandes.

Ce sera la barre d’action par défaut sur PC, mais elle sera également disponible sur le côté gauche, comme sur les consoles.

“C’est la première fois qu’un jeu de la saga Diablo pour PC et consoles est développé simultanément”, en tenant compte des commandes PC. “Nous voulons offrir aux joueurs la possibilité debasculer entre les deux optionsavec une liberté totale, donc l’interface utilisateur devait être bien unifiée pour que le changement de matériel de contrôle à la volée ne déloge pas complètement les gens “, expliquent-ils.

La coopérative locale Reaper of Souls a été un succès sur PC, selon BlizzardBlizzard a également offert des détails très intéressants sur lacoopérative locale, et comment la nouvelle interface utilisateur nous permet de profiter davantage de l’expérience de jouer avec un ami. Rappelant le lancement de Reaper of Souls, “la plus grande plainte était l’impossibilité de faire des choses alors qu’un joueur avait l’écran de l’interface utilisateur ouvert. Lorsque le problème du mode coopératif local s’est posé au début du développement du jeu, nous avons examiné le nombre de personnes qui utilisait cette fonction dans Diablo III et nous avons constaté que la configuration pour deux joueurs signifiaitune écrasante majorité“commentent-ils.

Nous avons repensé tous les monstres, uniquement avec un style artistique plus brut et sombreLes auteurs de Diablo 4 n’ont pas perdu l’occasion de présenter également de nouveaux détails sur l’une des familles de monstres que nous trouverons dans cette action et aventure de rôle:canbales. “Nous avons repensé tous les monstres, uniquement avec un style artistique plus brut et plus sombre. Nous avons créé à la main, à partir de zéro et avec le plus grand amour toutes les créatures que vous rencontrez, y compris les démons, les PNJ, les chefs d’action et même Des bugs qui écraseront votre chemin “, expliquent-ils.

Et toutes ces créatures se réunissent autour du concept deles familles, dont les monstres ont leur propre style de combat et offrent différentes sensations. On parlait déjà à son époque de Los Cados et Los Choked, mais maintenant Blizzard concentre son attention sur les Canbales, qui selon certaines légendes “sont une ancienne tribu de barbares bannis il y a des années d’Arreat”. Ces ennemis redoutables et féroces sont formés par des créatures qui attaquent avec une fureur meurtrière, cherchant à coincer les héros sans méfiance.

“La famille cannibale n’a pas d’unités de combat à distance. Au lieu de cela, elles bondissent sur le joueur à une vitesse surnaturelle. Certaines raccourcissent les distancessurmonter les obstacles et autres concurrents, tandis que d’autres manœuvrent rapidement et habilement parmi les autres monstres pour être les premiers. Ainsi, une expérience très différente est générée, où le joueur a moins de temps pour prendre des décisions de positionnement, ce qui rend la lutte contre ces carnivores plus dynamique. “

Avec tous ces détails, et les nouvelles images et illustrations que Blizzard a présentées, il n’y a plus rien à attendre pour découvrir plus de nouvelles de cette action attendue et du jeu vidéo de rôle. Dans notre progression de Diablo IV, nous vous expliquons déjà pourquoi vous ne devez pas perdre de vue ce projet ambitieux qui, il y a quelques semaines, a rejoint son équipe au vétéran Rod Fergusson de la série Gears of War.

