Diablo Immortal élargira l’audience de la série, selon Activision Blizzard

Le titre mobile Diablo Immortal rendra la série accessible à un public plus large que jamais.

C’est selon le PDG d’Activision Blizzard, Robert Kotick, qui a déclaré aux investisseurs – tel que rapporté par Seeking Alpha – que bien que Diablo ait été principalement une franchise PC jusqu’à ce moment, apporter l’IP aux smartphones l’apportera aux personnes qui ne l’ont pas joué à ce jour.

Diablo Immortal a été annoncé lors de la BlizzCon 2018, les fans étant mécontents du fait que le titre soit sur des appareils mobiles et ne soit pas une version PC complète. Diablo 4 a été révélé l’année suivante et arrive sur PC.

“Quand je pense à l’ensemble du mobile pour Blizzard, nous avons nos racines dans le jeu sur PC. Et nous allons continuer d’être profondément engagés envers le PC. Mais nous pensons qu’il y a des opportunités d’expériences supplémentaires de différentes manières pour les joueurs. engager sur différents types d’appareils “, a déclaré Kotick.

“Et nous voyons que le mobile est également un moyen d’attirer des joueurs que nous n’atteignons pas actuellement sur PC et console. Nous pensons donc que l’opportunité mobile pour Blizzard est globalement très importante. Et Diablo Immortal sera notre première version en tant que premier jeu mobile. . Et nous continuons à travailler sur plusieurs initiatives mobiles à travers Blizzard en plus des jeux pour PC et consoles. “