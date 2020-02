Diablo IV permettra aux joueurs d’utiliser des contrôleurs sur PC et de relier pratiquement tout

Capture d’écran: Blizzard

Diablo IV proposera une gamme d’options de contrôle étendues pour les utilisateurs de PC, a révélé Blizzard aujourd’hui dans le premier de ses nouveaux blogs de développeurs. Ceux-ci comprendront la possibilité d’utiliser des contrôleurs sur PC, ainsi que de relier la compétence principale du clic gauche de la souris au clavier.

Blizzard a annoncé pour la première fois Diablo IV lors de la BlizzCon 2019 en novembre dernier, donnant aux joueurs la possibilité d’essayer une version précoce sur le salon. La créatrice principale d’interface utilisateur du jeu, Angela Del Priore, a déclaré dans le blog que pendant cette démo, et dans les mois qui ont suivi, les fans ont demandé une option pour attribuer des compétences principales “à tout sauf au bouton gauche de la souris” afin de séparer les capacités du mouvement.

Del Priore a poursuivi en disant qu’en plus de pouvoir attribuer n’importe quelle compétence à n’importe quel emplacement, chaque emplacement de compétence peut maintenant être rebondi sur des clés personnalisées. Blizzard est «engagée» à intégrer également cette fonctionnalité pour les contrôleurs, a-t-elle déclaré.

Étant donné que c’est la première fois que Diablo est développé pour des consoles et des PC simultanément, Diablo IV inclura l’option de permuter librement entre les contrôleurs et les configurations clavier et souris. Del Priore a déclaré que l’interface utilisateur est conçue avec ces deux schémas de contrôle à l’esprit.

“Nous essayons de maintenir ce type d’approche, de garder les conventions établies pour le clavier et la souris tout en créant des raccourcis ou des flux alternatifs adaptés aux contrôleurs, tout au long du jeu”, a déclaré Del Priore. “La prise en charge des contrôleurs ne devrait pas limiter la complexité de notre jeu; cela signifie simplement que nous avons plus de chemins que nous devons considérer. Ce n’est pas une entreprise simple, mais nous nous efforçons vraiment de créer un ressenti natif pour les deux types d’entrées. »

Le blog détaille également les modifications que Blizzard a apportées à l’écran d’inventaire Diablo IV depuis BlizzCon, la possibilité de déplacer la barre d’action en fonction des préférences du joueur, la façon dont il prévoit d’éviter l’encombrement de l’écran pour les sessions de coopération en canapé, et les philosophies de conception derrière monstre Les «familles» et les ennemis cannibales.

