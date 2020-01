Difficultés plus difficiles et retour de Permadeath à DOOM Eternal

Mise à jour – mer.22 janv.2020 03:30 GMT: DOOM a toujours été connu pour avoir plusieurs niveaux de difficulté qui donneront du fil à retordre aux joueurs les plus aguerris. Quand DOOM Eternal est sorti, il va continuer cette tradition. Shacknews a récemment mis au point une version préliminaire du jeu et a repéré une difficulté Nightmare de “haut niveau”, qui ajouterait soi-disant des éléments “roguelike” au jeu. Surtout, vous n’aurez qu’une vie par manche. Donc, si vous mourrez, c’est un redémarrage complet.

Cela ressemble beaucoup au mode Ultra-Nightmare dans CONDAMNER 2016, ce qui a entraîné la mort permanente et le joueur a perdu son fichier de sauvegarde à la seconde où il a été tué au combat. Selon Shacknews, la dernière version de ce mode encouragera les joueurs à s’affronter (un peu similaire à des jeux comme Super Mario Maker 2 et Âmes sombres) et vous permet également de voir jusqu’où les autres Doom Slayers sont arrivés.

