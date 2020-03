Digi-Capital: 4,1 milliards de dollars ont été investis dans la réalité augmentée et la réalité virtuelle en 2019

13 mars 2020 – 10h18

Les secteurs de la réalité augmentée et virtuelle ont généré 4,1 milliards de dollars d’investissement en 2019.

C’est selon le cabinet d’études Digi-Capital – tel que rapporté par VentureBeat – qui fixe la période comme la troisième année la plus élevée pour le financement des marchés après 2018 et 2017.

Cet investissement semble avoir été effectué au cours des trois premiers trimestres de 2019, Digi-Capital affirmant que le financement a connu une baisse au dernier trimestre de l’année – à la fois en termes de montant d’investissement et de nombre de transactions.

La majeure partie de ces investissements a été réalisée dans les secteurs de la technologie, des jeux et de la photo / vidéo. Un pourcentage énorme des accords conclus concernait le financement de démarrage, la série A s’avérant être le deuxième niveau le plus élevé.

La plupart des investissements réalisés étaient inférieurs à 1 M $, ceux entre 1 M $ et 5 M $ étant le deuxième segment le plus important.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.