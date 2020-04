Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna arrivera sur Blu-Ray en juillet

Initialement prévu pour une sortie en salle limitée en mars, Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna est devenu une victime des fermetures et des annulations généralisées de coronavirus. Après avoir laissé les fans se demander comment ils pourraient vivre les adieux supposés de Tai et d’un ami de la série, l’éditeur Shout Factory a annoncé la sortie du Blu-Ray et du DVD pour plus tard cette année.

Tel que repris par Siliconera, Last Evolution sortira sur Blu-Ray et DVD le 7 juillet 2020. En raison des événements de cinéma annulés, la sortie à domicile en anglais a été annoncée avant la version japonaise. Il est inhabituel dans le monde de la localisation d’anime que la sortie de la vidéo domestique occidentale soit annoncée avant le Japon, bien que les débuts en cinéma japonais aient été suffisamment tôt pour ne pas être affectés par le coronavirus. La version papier américaine comprendra à la fois l’audio japonais avec sous-titres anglais et le doublage anglais.

Le film est destiné à être un larmoyant pour les fans de l’émission originale, montrant ce qui semble être la dernière aventure du casting original de Digimon. Avec l’équipage maintenant à l’âge universitaire, ils découvrent que leurs liens avec leur partenaire Digimon s’effaceront à mesure qu’ils vieillissent, disparaissant finalement lorsqu’ils atteindront l’âge adulte. Pour couronner le tout, une nouvelle menace est apparue – mais s’engager dans un combat avec leur Digimon semble faire disparaître encore plus rapidement leur lien.