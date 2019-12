Digimon Story Le producteur de Cyber ​​Sleuth parle de l'avenir de la série et de la réception occidentale

Media.Vision et Digimon Story Cyber ​​Sleuth: Complete Edition de Bandai Namco sortis en octobre, comprenant le jeu original et sa suite, Hacker’s Memory. Siliconera a interviewé le producteur de Digimon Story Cyber ​​Sleuth, Habu Kazumasa, sur les influences sur la série, la réception mondiale des jeux et l'avenir de la série.

Kazumasa ne parle qu'à grands traits de ce qui attend la prochaine aventure, en disant ceci: «L'histoire de Cyber ​​Sleuth se termine chez Hacker’s Memory. En ce qui concerne la série Digimon Story, nous prévoyons de poursuivre le développement, veuillez donc attendre avec impatience. Le monde décrit dans le jeu, cependant, est connecté en tant que multivers, donc les personnages qui sont apparus dans Cyber ​​Sleuth, et les personnages que j'ai créés, pourraient apparaître dans un autre jeu en tant que personnages invités.

Il aborde également le sujet de la création de Digimon Mastemon original. Elle a été créée en combinant l'esthétique de LadyDevimon et Angewomon, et le personnage était à l'origine destiné à être le Digimon de Mirei Mikagura dans Digimon World Re: Digitize de PSP. «Divers problèmes» ont cependant rendu cela impossible.

Digimon Story Cyber ​​Sleuth n'est apparemment arrivé dans l'Ouest que grâce à une pétition demandant le jeu qui a été soutenu par des milliers de fans internationaux. Kazumasa a par la suite été "très surpris" par la façon dont le jeu s'est vendu à l'international lors de sa première sortie sur PlayStation 4 et PlayStation Vita.

Si vous avez joué à Digimon Story Cyber ​​Sleuth: Complete Edition, dites-nous ce que vous en pensez! Et consultez Siliconera pour l'interview complète avec Habu Kazumasa.

