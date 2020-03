Digimon Survive – Présentation de Miu Shinonome et Shakomon

Quand tout au long de 2020 aller en vente Digimon Survive Nous devrons nous battre pour survivre dans ce nouveau monde numérique cruel dans lequel la survie de nos personnages principaux n’est pas garantie. Cependant, ces humains ne seront pas seuls, car ils auront des compagnons Digimon qui les aideront à surmonter ce voyage de retour dans le monde humain, et maintenant le magazine japonais V-Jump a officiellement présenté deux autres personnages principaux. Tout est pour la survie!

Digimon Survive présente Miu Shinonome et Shakomon, qui feront partie du groupe de protagonistes

Voir aussi

Deux nouveaux personnages ont été révélés pour Digimon Survive, le jeu dans lequel la survie des protagonistes à la fin de l’histoire n’est pas garantie. Alors, Miu Shinonome (dont la comédienne voix est Misaki, la même que celle qui exprime Hikari Yagami dans Digimon Adventure) est la sœur de Kaito et une fille qui a un comportement particulier et une façon de parler quelque peu étrange. De plus, cette fille ne sera pas seule, car Shakomon (dont l’acteur vocal est Takano Asami) l’accompagnera. Bien sûr, ce digimon a une personnalité réaliste et agit avec bon sens, il est donc parfaitement complété par Miu.

Source

Connexes