Digimon Survive présente Kaito et son partenaire Dracmon

Quand le long de cette 2020 aller en vente Digimon Survive Nous devrons nous battre pour survivre dans ce nouveau monde numérique cruel dans lequel la survie de nos personnages principaux n’est pas garantie. Cependant, ces humains ne seront pas seuls, car ils auront un collègue Digimon qui les aidera à surmonter ce voyage dans le monde humain, et maintenant Le compte Twitter officiel des jeux de cette franchise de monstres numériques a officiellement présenté quelques personnages principaux. Tout est pour la survie!

Kaito et Dracmon feront également partie du groupe principal Digimon Survive

Comme le compte officiel de Twitter dédié aux jeux Digimon, Digimon Survive mettra en vedette deux autres personnages principaux, qui seront Kaito et Drachmon. Ainsi, dans les images qui accompagnent la présentation Tweet, nous pouvons voir Kaito dans l’un des segments avec une mécanique visuelle nouvelle, mais nous pouvons également voir Dracmon dans un combat contre Cyclonemon, accompagné de Floramon et Hawmon. Nous devrons faire face à de nombreux dangers si nous voulons retourner dans le monde humain! Cependant, aucun détail supplémentaire n’a été fourni sur ces deux nouveaux personnages, donc tout ce que nous pouvons faire est d’attendre que le site officiel japonais de ce titre soit mis à jour avec plus de détails, car cela a déjà été le cas le moyen par lequel nous avons pu connaître en profondeur les caractères humains.

Voir aussi

Et vous, pensez-vous que vous seriez en mesure de survivre dans un monde dans lequel chacun des éléments qui l’habitent tentera de vous tuer? Vous devez faire confiance à vos collègues Digimon afin qu’ils deviennent beaucoup plus forts et puissent vous protéger jusqu’à votre retour à la maison!

Source

Connexes