Digimon Survive rassure les fans et maintient sa date de sortie originale de 2020

Bandai Namco s’est prononcé sur des rumeurs affirmant le sort incertain du jeu.

Il y a un an, la nouvelle du retard de Digimon Survive, la nouvelle et ambitieuse aventure et aventure de jeu de rôle de Bandai Namco, quia été fixé en 2020. Maintenant, il a été confirmé que l’idée de l’avoir cette année persiste, malgré l’inquiétude des utilisateurs après la mise à jour du magazine Weekly Famitsuà une date indéterminée. Ce changement ainsi que la multitude de retards et d’annulations dus à la crise des coronavirus ont fait penser à beaucoup que le titre n’arriverait finalement pas quand il était prévu.

Bandai Namco a avoué sur le portail Gematsu que Digimon Surviveest toujours en routeet lancer cette année. Comme ils ont communiqué via les réseaux sociaux, selon leurs mots,Le changement de Famitsu était une erreuret il n’avait pas de base solide après lui, donc tout se passe comme prévu.

Le jeu inspiré de la franchise Digimon, raconte l’histoire d’un élève de huitième qui devraAgumon comme compagnonet combiner des scénarios 2D et 3D etphases d’enquêteavec des éléments pointer et cliquer. Le combat se déroulera sur une carte quadrillée à laquelle on peut s’attendreéléments tactiques classiques.

En revanche, la série d’animation Digimon Adventure a présenté sa première bande-annonce il y a quelques mois et est déjà diffusée depuis le 5 avril. Tout indique2020 sera une bonne année pour la franchiseQue Digimon Survive arrive enfin ou ce redémarrage de la série classique qui laisse de bons sentiments chez les fans.

