Digital Bros s’apprête à reprendre la société suédoise de jeux Starbreeze

La société mère de 505 Games, Digital Bros, a fait une offre de rachat de la participation du géant coréen des jeux Smilegate dans le studio suédois Starbreeze, qui pourrait la voir reprendre l’entreprise.

Dans un article publié sur le site Web de l’éditeur italien, il a déclaré que le conseil d’administration avait autorisé le président Abramo Galante à racheter la participation de Smilegate dans l’entreprise dans le cadre d’une opération évaluée à 21,8 millions d’euros (24,1 millions de dollars).

Smilegate détiendrait 36 ​​millions d’euros (39,7 millions de dollars) dans Starbreeze, dont 20,4 millions d’euros (22,5 millions de dollars) d’obligations convertibles, un crédit de l’ordre de 13,8 millions d’euros (15,2 millions de dollars) de la période de reconstruction du studio, en plus des actions et des droits de vote. d’une valeur de 1,8 million d’euros (2 millions de dollars).

Si cet accord devait aboutir, Digital Bros détiendrait 30,18% du capital social de Starbreeze et 40,83% des droits de vote du studio. C’est une augmentation considérable par rapport aux sept pour cent des actions et 28,6 pour cent des droits de vote que la société italienne détient actuellement.

En vertu de la loi suédoise, une entreprise doit faire une offre d’achat d’une entreprise dans laquelle elle contrôle plus de 30% des droits de vote. Si cet accord est conclu, il semble que Digital Bros soit obligé de faire une offre d’achat de Starbreeze.

Cela fait suite à la période de reconstruction de 12 mois de Starbreeze après l’entrée en fonction de la société en décembre 2018. Le studio a été sauvé en décembre 2019 à la suite de trois prolongations de la période de reconstruction initiale de trois mois accordée à la société.

Starbreeze a vendu un grand nombre de ses actifs et droits de publication afin de payer ses dettes et concentre actuellement tous ses efforts sur le jour de paie 3. La société recherche un éditeur pour la sortie – qui pourrait probablement être 505 Games si Digital Bros se termine jusqu’à l’achat de l’entreprise – et a évalué l’IP Payday à 162,3 millions de dollars.