DirectX 12 Ultimate vise à garantir la parité entre les jeux PC et Xbox Series X

DirectX 12 Ultimate est la nouvelle interface de programmation de Microsoft – et elle est conçue avec un ensemble de fonctionnalités alignées entre la Xbox Series X et la prochaine génération de jeux PC.

Lorsque les spécifications et fonctionnalités de la Xbox Series X ont été révélées plus tôt cette semaine, une question qui a été soulevée était de savoir ce que tout cela pourrait signifier pour l’avenir des jeux PC. Les jeux PC et Xbox sont désormais plus entrelacés que jamais, en particulier avec Microsoft reliant les deux avec des versions de jeu multiplateforme et d’achat croisé sur les deux, sans parler des services d’abonnement partagés comme Xbox Game Pass Ultimate. Dans le cadre de la journée des développeurs DirectX d’aujourd’hui, Microsoft a détaillé la technologie qui, espère-t-il, garantira que les deux restent au même niveau: DirectX 12 Ultimate.

DirectX a alimenté beaucoup de jeux vidéo depuis longtemps, bien sûr – la Xbox a commencé sa vie comme DirectXbox, après tout – mais DX12 Ultimate est ce que Micorosft appelle «l’aboutissement» de 25 ans de travail sur DirectX, une nouvelle version qui offre “un alignement sans précédent entre PC et Xbox Series X.” Dans le cadre de cette annonce, Microsoft a également révélé une variété d’avantages pour les développeurs conçus pour faciliter la vie des créateurs de jeux, tous conçus pour encourager les petits et les grands développeurs à adopter les nouvelles fonctionnalités.

Qu’est-ce que cela signifie pour les joueurs? Eh bien, cela signifie essentiellement qu’il y aura une parité des fonctionnalités entre les jeux lorsque DX12 Ultimate est impliqué – afin que les joueurs PC puissent obtenir une garantie de l’ensemble de fonctionnalités Xbox Series X pour des choses comme le lancer de rayons alimenté par DirectX, l’ombrage à taux variable, les shaders de maillage et rétroaction de l’échantillonneur. Fondamentalement, en achetant du matériel PC avec le logo DirectX 12 Ultimate sur la boîte, les joueurs PC savent qu’ils auront accès à toutes les fonctionnalités de la Xbox Series X dans les jeux qui les prennent en charge.

DX12 Ultimate est décrit comme une méthode pour faciliter les choses pour les développeurs tout en offrant aux joueurs «l’assurance que leur matériel répond à la barre la plus élevée pour la prise en charge des fonctionnalités dans les jeux de prochaine génération». Mais malgré cela, cela ne deviendra pas non plus un obstacle pour les propriétaires de PC existants – les jeux de nouvelle génération qui utilisent les fonctionnalités DX12 Ultimate pourront toujours fonctionner sur du matériel non DX12 Ultimate, bien que certaines des nouvelles fonctionnalités et optimisation soient désactivées. DX12 Ultimate est conçu pour accompagner et développer l’écosystème PC existant, et non pour le remplacer.

«Microsoft Game Stack existe pour apporter aux développeurs les outils dont ils ont besoin pour créer des expériences de jeu audacieuses et immersives, et DX12 Ultimate est l’outil idéal pour amplifier les graphismes de jeux», explique le blog officiel DX12 Ultimate. «DX12 Ultimate est le résultat d’un investissement continu dans la plate-forme DirectX 12 au cours des cinq dernières années pour garantir que Xbox et Windows 10 restent à la pointe de la technologie graphique. Pour permettre aux développeurs de jeux de créer des jeux avec des visuels époustouflants, nous avons amélioré des fonctionnalités qui commencent déjà à transformer les jeux tels que DirectX Raytracing et Variable Rate Shading, et avons ajouté de nouvelles fonctionnalités majeures telles que Mesh Shaders et Sampler Feedback.

«Ensemble, ces fonctionnalités représentent de nombreuses années d’innovation de Microsoft et de nos partenaires de l’industrie du matériel. DX12 Ultimate les rassemble tous dans un seul paquet commun, fournissant aux développeurs une seule clé pour déverrouiller les graphiques de nouvelle génération sur PC et Xbox Series X. »

Pour en savoir plus sur Direct X 12 Ultimate et ce que cela signifie pour les jeux, consultez le blog officiel de DirectX, où l’ensemble des fonctionnalités est détaillé en détails techniques atroces. La Xbox Series X est sortie ce jour férié – et sans doute, le premier matériel DX12 Ultimate PC suivra.