Disaster Report 4: Summer Memories lancée le 7 avril

NIS America a annoncé la date de sortie de Disaster Report 4: Summer Memories dans l’ouest.

Disaster Report 4: Summer Memories sera lancé le 7 avril 2020 sur Nintendo Switch en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie.

Dernière bande-annonce ci-dessous:

Les dangers naturels, les compagnons de survie et les ressources limitées sont quelques-uns des facteurs que vous rencontrez dans notre dernière bande-annonce de gameplay pour Rapport de catastrophe 4: Souvenirs d’été, sur PS4 ™, Nintendo Switch ™ et PC le 7 avril 2020 en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie. Préparez-vous au lancement en précommandant l’édition limitée (disponible pour PS4 ™ et Nintendo Switch ™) sur la boutique en ligne NISA.

