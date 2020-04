Disco Elysium bientôt disponible sur Nintendo Switch

Par Stephany Nunneley,

Mardi 7 avril 2020 16:21 GMT

Disco Elysium arrive bientôt sur Switch, selon le développeur ZA / UM.

ZA / UM a annoncé que son détective RPG Disco Elysium arriverait bientôt sur Nintendo Switch lors du podcast Game On de la BBC.

Une date de sortie n’a pas été fournie par le studio, seulement la nouvelle qu’il est en développement et à venir “bientôt”.

Le jeu a récemment remporté trois BAFTA Game Awards pour le premier jeu, la musique et le récit. Il a également remporté le DICE Award for Outstanding Achievement in Story et le prix GDC 2020 du meilleur récit et du meilleur début.

Il a également remporté quatre prix aux Game Awards 2019 pour le meilleur récit, le meilleur RPG, le meilleur RPG et le nouveau jeu indépendant.

Si vous n’êtes pas familier avec le jeu, voici un bref synopsis:

Vous êtes un détective avec un système de compétences unique à votre disposition et tout un pâté de maisons pour vous frayer un chemin. Interrogez des personnages inoubliables, faîtes des meurtres ou recevez des pots-de-vin. Devenez un héros ou un désastre absolu d’un être humain.

Le jeu est actuellement disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

Merci, Nintendo Everything.

