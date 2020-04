Disco Elysium confirme que la traduction espagnole du Clan DLAN sera la traduction officielle

La communauté espagnole est reconnue pour son travail altruiste.

Disco Elysium a été considéré comme l’un des meilleurs jeux vidéo de 2019 et grâce à cela, son passage à Nintendo Switch deviendra une réalité. Un RPG créé par ZA / UM qui a non seulement conquis des ordinateurs, mais aussi PlayStation et Xbox One. Bien que lorsque les annonces ont été diffusées, les localisateurs de l’entreprisen’a pas considéré l’espagnol parmi les options, il est désormais confirmé que la traduction effectuée par la communauté Clan DLAN aura un caractère officiel.

Le forum espagnol, connu pour faire un immense travail de traduction et d’amélioration pour les RPG classiques commeBaldurs Gate ou WarcraftIl a envoyé un message au studio en leur proposant la version espagnole de Disco Elysium qu’ils avaient volontairement réalisée. A cette époque, ils n’ont reçu aucune réponse etMalgré l’insistance, tout a échoué.

Il a fallu des mois pour que la traduction devienne officielleIl a fallu plusieurs mois à ZA / UM pour réaliser la qualité du travail du Clan DLAN et son utilité pourla répercussion de son jeu en Espagnequi est de le faire traduire officiellement comme cela s’est déjà produit en Chine. Grâce à cela, la communautéa reçu des documents officielscela simplifiera grandement le processus commencé en tant qu’amateurs, tout en étant en contact direct avec les responsables du jeu.

La langue espagnole fera bientôt partie du jeu aux côtés de l’anglais et du chinois simplifié actuels et sera sélectionnabledans la liste déroulante du menu des optionsau lieu d’avoir à installer un correctif comme cela se fait habituellement avec les traductions amateurs. Sans aucun doute, cette nouvelle estune reconnaissance méritéeau travail constant d’une communauté altruiste comme le Clan DLAN. Et ils ne sont pas les seuls, Mount & Blade II: Bannerlord publie également une traduction espagnole en un temps record grâce à une autre communauté engagée.

